Nossa Senhora Aparecida: o que abre no feriado em Fortaleza e no Ceará

Feriado de Nossa Senhora Aparecida coincide com o Dia das Crianças. Veja o que abre e o que fecha neste sábado, 12 de outubro, em Fortaleza e no Ceará

Em Fortaleza e região metropolitana (RMF), alguns serviços terão seus horários de funcionamento alterados ou até mesmo não funcionarão devido ao feriado. As linhas metroferroviárias no interior estarão fechadas. Confira abaixo.

No sábado, 12 de outubro (12/10), acontece a comemoração do Dia de Nossa Senhora Aparecida . A santa é padroeira do Brasil e uma das representantes da mãe de Jesus, Maria. A data é considerada feriado nacional no país e coincide com o Dia das Crianças .

Lojas, quiosques e praça de alimentação: de 10h às 22h. Cinema: De acordo com a programação Quintal do Jóquei: funcionamento normal.

Lojas e quiosques: 10h às 22h Praça de alimentação: 10h às 22h Seu Doutor (Clínica Médica): De acordo com os horários agendados Selfit Academia: 08h às 18h CAGECE e Lotérica: Fechadas Studio Games: 10h às 22h Clubinho do Mar: 10h às 22h Xtreme Airsoft: 10h às 22h Game Station: 12h às 22h Reino Tac Tacs: 10h às 22h Cinema: Conforme os horários das sessões

Lojas: 10h às 22h Centro Cearense de Idiomas (CCI): Fechado Departamento Estadual de Trânsito (Detran): Fechado Fortran /Carlos Ribeiro: Fechado Placar Placas: Fechado Smart Fit: 8h às 17h Mercadão São Luiz : 7h às 22h Etufor: Fechado Loteria Aldeota: 9h às 21h Casa do Cidadão: fechado Ministério do Trabalho: Fechado

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o comércio lojista e varejista de material de construção poderá abrir normalmente, não há orientação ou determinação quanto a horário.

Comércio

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no sábado, dia 12 de outubro, o comércio de Fortaleza irá funcionar normalmente. As lojas de rua estarão abertas das 9h às 17h, enquanto as lojas de shopping centers, assim como a praça de alimentação, funcionarão das 10h às 22h.



Supermercados



Terá funcionamento normal durante este feriado, de acordo com a Associação Cearense De Supermercados (Acesu).

Panificadoras

Não haverá alteração de horário. Associados do Sindipan que trabalharem neste dia devem receber pagamento em dobro ou uma folga compensatória.

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes terão horário de funcionamento normal neste feriado, de acordo com o Sindicato de Bares e Restaurantes.

Nossa Senhora Aparecida: serviços de energia, bancos e metrô em Fortaleza e no CE

Enel

Em nota, a distribuidora afirma que vai manter equipes em campo, que atuarão em todos os bairros. As lojas de atendimento da capital estarão fechadas no sábado (12) e reabrem normalmente segunda-feira (14).

O esquema envolve a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia.

Além disso, o cliente pode entrar em contato por meio das redes sociais, pelo app Enel Ceará e também enviando um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Bancos

Neste feriado os bancos ficarão fechados.

Metrofor

As linhas da região metropolitana de Fortaleza irão funcionar em horários especiais. O VLT Cariri e o VLT Sobral não funcionarão neste feriado.

Linha Sul: 05h30min às 18h10min

Linha Nordeste: 05h30min às 17h21min

Linha Oeste: 05h30min às 17h30min

Farmácias no Dia de Nossa Senhora Aparecida funcionam?

De acordo com o Decreto 27.048/49, que regulamenta a Lei 605/49, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciário (CCT) e a escala de programação de cada estabelecimento.

Mercados no feriado de Nossa Senhora Aparecida: o que abre e fecha em Fortaleza

Mercado Carlito Pamplona

Sábado (12/10): das 5h às 12h

Mercado dos Peixes Vila do Mar

Sábado (12/10): das 7h às 22h

Mercado dos Peixes do Mucuripe

Sábado (12/10): das 7h às 22h (Boxes)

Barracas de frituras das 10h às 22h

Feira da Beira Mar

Sábado (12/10): das 7h às 22h

Mercado Joaquim Távora

Sábado (12/10): das 7h às 14h

Mercado da Parangaba

Sábado (12/10): fechado

Mercado do Montese

Sábado (12/10): das 5h30 às 15h

Mercado da Cidade dos Funcionários

Sábado (12/10): das 7h às 17h

Mercado de Messejana

Sábado (12/10): das 6h às 17h

Mercado do José Walter

Sábado (12/10): das 6h às 12h

Mercado Bela Vista

Sábado (12/10): das 5h às 12h

Mercado Central

Sábado (12/10): das 8h às 17h

Mercado São Sebastião

Sábado (12/10): das 5h às 15h

Centro Municipal de Pequenos Negócios (Beco da Poeira)

Sábado (12/10): Fechado



Funerárias no Dia de Nossa Senhora Aparecida abrem no Ceará?

De acordo com o Sindicato das Empresas Funerárias do Ceará (Sefec), as funerárias terão o funcionamento normal no feriado do dia 12 de outubro

Nossa Senhora Aparecida: CONFIRA oração da padroeira do Brasil