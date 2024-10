Cidade Mais Infância realiza programação especial para o mês das crianças

Durante esse período, foram arrecadadas mais de 188 mil toneladas de alimentos. Doações foram destinados ao programa Mais Nutrição, iniciativa de combate a insegurança alimentar do Governo do Ceará, lançada em 2019. Cerca de 30 mil pessoas em vulnerabilidade social são beneficiadas todo mês com o programa e mais de três milhões de quilos de alimentos foram doados.

A titular da Secretaria da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, visitou o local nesta quinta-feira, 10. O equipamento é coordenado pela SPS em parceria com a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), e desde sua inauguração, em julho de 2023, já recebeu mais de 161 mil visitantes e 539 instituições.

Neste mês de outubro, no mês das crianças, o programa Mais Infância Ceará realiza uma programação especial para os pequeninos no espaço Cidade Mais Infância . A expectativa é que o equipamento receba 1.200 pessoas todos os dias até o fim deste mês. O espaço fica localizado no Centro de Eventos, em Fortaleza .

“Aqui tem uma equipe magnífica de profissionais, educadores muito qualificados para receber a criança”, afirma. De acordo com ela, os pequenos podem se aventurar pelos espaços distribuídos no local, assumindo diferentes profissões do cotidiano.

Segundo Onélia, até o início deste mês de outubro, foram recebidos mais de nove mil visitantes, com a oferta de 600 vagas por dia. Para realizar a visitação é necessário fazer uma inscrição no site da SPS ou através do telefone (85) 98439 4813.

Vindo com o filho pela primeira vez, a cirurgiã-dentista Vanessa Anastácio, de 33 anos, observava enquanto o filho, Bento, de 1 ano, se divertia com a bola no campo de futebol do espaço. “Trouxe o pequeno para a gente conhecer o espaço e está sendo uma experiência bem legal pra ele. A estrutura é muito bem planejada, o espaço é climatizado. Estou gostando bastante”, compartilha.

A titular da SPS destaca que todas as classes sociais estão presentes no local. “Essa inclusão é uma necessidade de todos. Aqui nós reunimos todas as classes sociais para que o foco principal seja o desenvolvimento infantil”.

O artista visual Francisco Adriano Silva de Oliveira, conhecido como Faso, 39, atua como colaborador do Serviço Social do Comércio (Sesc), na Casa do Artista — um dos vários espaços de diversão no local — e conta as atividades que as crianças podem realizar.

“Com esse objetivo de inclusão, de trazer esse sentido da infância, do fazer da arte, as crianças entram aqui e podem construir brinquedos e levar para casa. Esse mês estamos trabalhando o tabuleiro, com o tema da Cidade Mais Infância. Eles [as crianças] fazem a pintura e levam pra casa também”, explica. As crianças também podem colorir desenhos e levá-los para casa ou pendurar no varal de exposição que há no local.

Veja fotos do Espaço Mais Infância