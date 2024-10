Shopping de Fortaleza terá cover de Sandy e Júnior no Dia das Crianças

O comércio está otimista em relação ao Dia das Crianças, comemorado nesse sábado, 12. Há expectativa de movimentar R$ 285 milhões no varejo local, segundo pesquisa da Fecomércio-CE, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC). O Shopping Parangaba, em Fortaleza, conta com agenda especial para a data, que inclui a apresentação cover da antiga dupla musical Sandy & Júnior, com a Banda Reite e Lívia Baral.

O centro comercial oferece ainda atividades recreativas, uma apresentação teatral com "Branca de Neve e os Tac Tacs". As atividades do dia 12 de outubro são gratuitas e começam às 15 horas, no palco da Praça de Alimentação, no Piso L3.