Confira os 24 trechos do litoral próprios para banho neste fim de semana em Fortaleza

Em contrapartida, há nove pontos de Fortaleza que estão impróprios para banhistas . Eles estão concentrados no setor Centro e no setor Oeste, sendo esse último o que mais apresenta trechos do tipo.

O litoral de Fortaleza conta com 24 trechos próprios para banho neste fim de semana. Dado faz parte do boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), e considera o período entre a última segunda-feira, 7, e o próximo domingo, 13.

Confira os pontos que estão próprios para banho:

Setor Leste

P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati.

P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

P. do Futuro - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares. P. do Futuro - Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

P. do Futuro - Na altura da rua Ismael Pordeus.

P. do Titanzinho - Praia do Titanzinho.

P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos.

P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba.

Setor Centro

P. do Mucuripe - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.

P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Setor Oeste

P. da Leste Oeste - Próximo à Igreja de Santa Edwiges.

P. do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes.

P. do Pirambu - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda

P. da Colônia P. da Colônia - Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge.