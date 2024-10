Evento gratuito beneficia mais de 300 crianças das comunidades Gengibre e Pau Fininho

Mais de 300 crianças serão contempladas com a ação, que conta com várias atividades como pintura de rosto, brinquedos infláveis e apresentação de palhaços

Além das variadas atividades, também será ofertada uma oficina gastronômica aos responsáveis, para que tenham a oportunidade de aprendizado e possam gerar renda. O reitor da universidade, Geam Mendes, ressalta que o objetivo do evento é aproximar crianças e responsáveis do ambiente acadêmico de maneira lúdica.

Nesta quarta-feira, 9, mais de 300 crianças das comunidades do Gengibre e Pau Fininho terão um dia repleto de diversão com brincadeiras, pintura de rosto, brinquedos infláveis, apresentações de palhaços e mais. O evento é promovido pelo Centro Universitário UniFanor Wyden, localizado no bairro Dunas, em Fortaleza , e tem início às 14 horas.

As crianças foram convidadas a participar do evento através dos projetos sociais desenvolvidos previamente pela instituição nas comunidades.

Evento contará com apresentações de palhaços, CPRaio e Corpo de Bombeiros

Além das apresentações de palhaços, a ação também contará com a presença do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).