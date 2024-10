Universidade realiza evento em alusão ao Outubro Rosa com oferta de serviços

O Centro Universitário Unifametro realizará o evento Rosas, dedicado ao Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. As ações ocorrerão nos dias 16 e 21 de outubro, na sede da universidade que fica localizada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. A instituição oferecerá uma série de atividades, como palestras, corte de cabelo para doação, rodas de conversas, além de serviços voltados para saúde. O evento será gratuito e aberto ao público.

No dia 16, o evento contará com palestras matinais e noturnas sobre a prevenção do câncer de mama, além de atendimentos no laboratório corporal, em parceria com o Instituto Amigos do Peito. A coordenadora da instituição de ensino, Gabriella Wanderley, destaca que as atividades serão realizadas por alunos e professores de todos os cursos da instituição, promovendo um ambiente colaborativo em prol da saúde feminina.

Já no dia 21, a programação incluirá uma roda de conversa com mulheres que superaram a doença, acompanhada de uma psicóloga que abordará a importância da saúde mental.