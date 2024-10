"Evangelizar é Preciso" divulga data e atrações para 2024; veja programação

A 17ª edição do evento católico "Evangelizar é Preciso Fortaleza – Padre Reginaldo Manzotti" ganha data e convidados. No dia 26 de outubro, o Aterro da Praia de Iracema será palco do encontro centrado em fé, oração e música. A programação tem início a partir do meio-dia.

Com o tema “Livrai-nos do mal” e lema “Jesus nos dá força e nos livra do mal” (2TS 3,3), o evento promete reunir milhares de fiéis de todo o Nordeste e outras regiões do Brasil.

O dia começa com o Terço Mariano conduzido por Carol Tormena, da TV Evangelizar. Já o padre Renato Redeson fará um momento especial de Jesus das Santas Chagas.