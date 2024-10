Dia de Nossa Senhora Aparecida: confira programação em paróquia de Fortaleza

Procissão de Nossa Senhora Aparecida nas ruas do Montese em 2023 Crédito: Samuel Setubal

Neste 12 de outubro, feriado nacional, é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A data é motivo de festa na paróquia que recebe o nome da santa em Fortaleza, localizada no bairro Montese. Serão celebradas nove missas neste sábado, das 6h às 18h45. A procissão tradicional também está na programação do fim da tarde. LEIA TAMBÉM: O que abre no feriado em Fortaleza e no Ceará Confira o horário das missas na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Montese, neste sábado, 12 - Missas: 6h; 7h30min; 9h; 10h30min; 12h; 14h; 15h30min

- Início da procissão: 16h30min

- Última missa do dia: 18h45min

“É um lugar já muito conhecido por ser o centro de referência à devoção da Nossa Senhora Aparecida aqui em Fortaleza e até mesmo no Ceará. Para nós é uma alegria muito grande poder ser esse lugar que lembra a todos a devoção à santa padroeira do Brasil”, diz o padre Rafhael Maciel, titular da paróquia. As festividades foram iniciadas no dia 2 de outubro, conforme o padre. “Todos os dias a igreja estava lotada. É sinal desse amor e dessa devoção do povo de Deus à Nossa Senhora. E amanhã fechamos com chave de ouro”, afirma. A procissão será iniciada às 16h30min pela rua Isaie Bóris e percorrerá 11 vias no entorno da paróquia, que fica na avenida Professor Gomes de Matos. Os fiéis devem retornar ao santuário para a última missa do dia ao fim da caminhada, às 18h45min.