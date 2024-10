Irmãos Maristas, do antigo Colégio Cearense, estudam abrir nova escola em Fortaleza

Colégio Cearense foi fundado em 1991 e permaneceu em atividade até 2007 Crédito: Mauri Melo/O POVO

O Instituto Irmãos Maristas, com longa tradição educacional no Brasil, estuda abrir uma nova escola particular em Fortaleza. A ordem religiosa dirigiu o Colégio Cearense Sagrado Coração, uma das mais prestigiadas unidades educacionais do Estado, por quase 100 anos, de 1917 a 2007. Conforme o Instituto, a possibilidade de uma nova unidade particular na Capital ainda está em estágio de estudos iniciais, sem local ou data de abertura definidos. Conforme a ordem religiosa, o interesse da população tem sido um dos motivadores para o projeto. "A ideia está ainda em uma fase embrionária. Nós, os Irmãos Maristas, reconhecemos que Fortaleza tem um papel fundamental em nossa história. Mas é importante destacar que ainda estamos na fase de pensamento, nada foi concretizado", enfatiza o irmão Márcio Costa, formador postulantado do Brasil Marista. Segundo ele, os Irmãos Maristas estão atualmente realizando estudos sobre o cenário educacional de Fortaleza.

"Temos uma equipe analisando para onde a população está se direcionando, principalmente na região do Eusébio e Edson Queiroz. Os estudos ainda estão no começo, e queremos atender a essa população em crescimento", explica o irmão Márcio. Ainda não há previsão de quando esses estudos serão concluídos. Sem uma unidade privada desde 2007, o Instituto Irmãos Marista ainda mantém escolas filantrópicas em Fortaleza, Aracati e Iguatu. As unidades são gratuitas e financiadas pela instituição, atendendo à população vulnerável. Em Fortaleza, no bairro Montese, oferece ensino fundamental para mais de 550 alunos; em Aracati, ensino médio; e em Iguatu, ensino primário. A possível nova unidade em Fortaleza, contudo, não terá a mesma configuração. “Teria um foco diferente, atendendo outro perfil de público, de maior poder aquisitivo”, diz Márcio. Sobre a faixa de preços, o irmão marista comenta que deve seguir um parâmetro de outros colégios particulares de Fortaleza.

Quanto ao nome da nova instituição, também não há definição se será mantido o tradicional "Colégio Cearense Sagrado Coração". O irmão Márcio Costa esclarece, no entanto, que os Maristas não têm a pretensão de ofertar, pelo menos a princípio, todas as fases de ensino. “A orientação é começar de forma gradual, com turmas menores e ir crescendo conforme a demanda da região”, afirma. O Legado do Colégio Cearense O Colégio Cearense Sagrado Coração foi fundado em 1913 por padres diocesanos. Em 1917, a convite do então arcebispo de Fortaleza, Dom Manuel da Silva Gomes, os Irmãos Maristas chegaram ao Ceará para assumir a direção. Foi nessa mesma época que a escola, que inicialmente funcionou rua 24 de Maio e rua Barão do Rio Branco, estabeleceu-se definitivamente na avenida Duque de Caxias em 1917, hoje o prédio é tombado como Patrimônio de Fortaleza. Colégio Cearense em 20/10/1999 Crédito: O POVO/Reprodução O Colégio Cearense acolheu apenas meninos por muitos anos, conforme explica o ex-aluno Juscelino Chaves Sales, professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), que se dedicou a realizar pesquisas sobre o Colégio. “Porém, em 1974, tornou-se misto, o que atraiu muitas alunas, inclusive algumas que vinham de escolas de freiras de Fortaleza. Esse aumento de alunas ajudou a elevar o prestígio do colégio, que já era conhecido pela sua excelência acadêmica”.

O colégio viveu seu auge entre as décadas de 1970 e 1980. “O ensino era muito bom. Muitos professores tinham até doutorados, o que nessa época ainda era raro. A instituição tinha uma fama de ser elitista, mas também oferecia bolsas de estudo e era filantrópica. Assim, havia alunos de diferentes classes sociais”. A partir dos anos 80, o número de estudantes no Colégio Cearense começou a cair, embora a instituição seguisse como referência de ensino. Juscelino aponta que a queda nas vocações religiosas e o aumento da concorrência entre escolas particulares no Ceará levaram ao fechamento do colégio, que encerrou suas atividades décadas depois, em 2007. Com mais de 100 anos de fundação, ex-alunos ainda se encontram Os ex-alunos do Cearense guardam boas lembranças da época de escola e muitas amizades feitas durante a vida escolar seguem para toda a vida. É o caso da advogada Joana Araújo, 41. Estudante do ensino fundamental até fim do ensino médio no local (1988 - 2000), ela conta que a educação Marista foi uma tradição na família.