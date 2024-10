Outubro rosa: Geeon lança campanha de alerta para diagnóstico precoce do câncer de mama

O Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (Geeon), que atua há mais de 30 anos no combate ao câncer de mama, atende em média 1.500 mulheres por mês no serviço ambulatorial de mastologia

Ao longo do mês de outubro, o Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (Geeon) vai realizar programação especial no intuito de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer de mama. Na tarde desta terça-feira, 8, a instituição lançou a campanha do Outubro Rosa.

O Geeon atua há mais de 30 anos no combate ao câncer de mama. São realizados, em média, 1.500 atendimentos por mês no serviço ambulatorial de mastologia. A entidade oferece gratuitamente, atendimento com consulta com médico mastologista, cirurgião plástico, exames de mamografia, ultrassom para diagnóstico e biópsia.

Paulo Vasques, vice-presidente do Geeon e presidente do Comitê Municipal de Controle do Câncer de Mama de Fortaleza, explica que serão realizados eventos semanais com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a doença, como a detecção precoce, a importância da mamografia e a prevenção primária.