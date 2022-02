Ciclofaixa de Lazer promove ocupação do Parque Raquel de Queiroz

Área verde passou por requalificação e tem estrutura para esportes e lazer. Autarquia Municipal de Trânsito realiza atividades no local para estimular ocupação do parque

Com a entrega da primeira etapa da requalificação do Parque Rachel de Queiroz, a Prefeitura de Fortaleza passou a realizar atividades para estimular a ocupação do local. A área verde fica na avenida Governador Parsifal Barroso, no bairro Presidente Kennedy.

Na manhã deste domingo, 20, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promoveu, no local, uma edição da Ciclofaixa de Lazer. O POVO esteve no parque e acompanhou as ações.

Na hora que a reportagem chegou ao local, um grupo de ciclistas recebia orientações da AMC sobre o trânsito seguro no parque. Embora haja ciclofaixa dedicada, também é possível andar de bicicleta nos calçadões usados por pedestres. O órgão também realizava atividades lúdicas e educativas para o público infantil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O refrigerista Francisco José aprovou a ação. Morador do bairro Ellery, ele conta que é a segunda vez que vai ao parque, mas que pretende continuar frequentando o local. Com o filho Noah, de cinco anos, Francisco passeava em uma bicicleta adaptada, que acomoda um adulto e uma criança. Ele usa o veículo para lazer.

Sobre o assunto Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico atende os moradores do Conjunto Ceará

Covid-19: crianças têm nova oportunidade para receber vacina neste fim de semana

Parque Rachel de Queiroz é incluído no percurso da Ciclofaixa de Lazer

Parque Rachel de Queiroz tem estrutura para esporte e lazer

Além da tenda da AMC, outras atividades do parque estão liberadas. Há academia ao ar livre, quadras de grama sintética, areia e cimento, playground infantil, parque para animais de estimação e espaços para piqueniques.

Em toda a extensão do parque, microlagoas, chamadas wetlands, compõem um sistema natural de tratamento de água. O canal que passa na rua Licurgo Ferreira, com origem na lagoa do São Gerardo, porém, segue com forte poluição, incluindo lixo e resíduos sólidos.

A arborização também é um ponto que segue deficiente: devido ao plantio recente, as árvores do espaço ainda estão em fase de desenvolvimento, e há poucas sombras no local. A estimativa é que o parque esteja concluído até 2024 - são dez etapas de obras de requalificação, e apenas a primeira foi concluída.

Prefeitura faz atividades para promover ocupação do parque Rachel de Queiroz

Como a entrega da etapa inicial do parque foi feita na última terça-feira, 15, a ciclofaixa de lazer deste domingo foi a primeira ação no local. Embora a organização principal seja da AMC, outros órgãos da Prefeitura participaram do evento.

Na mesma tenda, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) faziam medição de glicemia e aferiam a pressão dos presentes. A Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) também realizou atividade com doação de mudas, mas, devido à alta demanda, a ação já havia sido concluída.

Segundo André Luís Barcelos, gerente de educação da AMC, há uma integração entre diversos órgãos da Prefeitura. Antes das atividades, é realizada limpeza urbana na área, e profissionais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) também realizam rondas no local.

Sobre as ações da AMC, Barcelos enfatiza o caráter educativo das atividades, e o estímulo ao uso de bicicletas. Para crianças pequenas, há um minicircuito infantil do local, e empréstimo de bicicletas adaptadas a este público, com tamanho menor e rodinhas auxiliares. Ele lembra que a mesma ação acontece na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza.

O Centro também tem a própria edição da Ciclofaixa de Lazer, com atividades no local. Há um trajeto, que usa a estrutura cicloviária de Fortaleza, com ciclorrotas demarcadas por cones onde não há ciclofaixas e ciclovias, integrando o parque Rachel de Queiroz, a Cidade da Criança, e o Parque do Cocó.

Completando as ações, há a distribuição de placas sinalizadoras para bicicletas. Barcelos indica que elas têm o mesmo acabamento das placas de trânsito, que é refletivo, permitindo a visualização à noite com os faróis dos carros e postes de iluminação. Segundo ele, em 2021 foram entregues mais de 18 mil placas para ciclistas.

Esporadicamente, ele adiciona, há entrega de lâmpadas de LED para uso em bicicletas. Outras ações de segurança no trânsito, como distribuição de antenas corta-pipas para motociclistas, também acontecem, e o órgão está planejando a aplicação de adesivos refletivos para ônibus e caminhões.

Barcelos conclui dizendo que a recepção tem sido positiva: as atividades da AMC começam às 8 horas, mas desde as 7h30min, quando começa a montagem da estrutura, já há público presente. A fila de ciclistas para instalação das placas, que seguia recebendo pessoas até a saída da reportagem, às 10 horas, confirma a versão do gestor.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Vídeo: Cachorro fica preso em bueiro em Fortaleza e é resgatado pela população

Conheça projetos que recebem doações de livros para bibliotecas comunitárias

Conjunto Ceará tem alto índice de infestação do mosquito da dengue; bairro recebe ações de combate

Mais de 155 mil toneladas de resíduos foram recolhidos nos Ecopontos de Fortaleza em 2021

Vicente Pinzón: escola com 40 anos de existência tem novo prédio inaugurado

Retiro de Carnaval do Shalom está com inscrições abertas

Presos na Delegacia de Capturas são vacinados contra a Covid-19 em Fortaleza

Fortaleza tem 18 trechos de mar próprios para banho neste fim de semana

Tags