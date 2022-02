Vídeo: Cachorro fica preso em bueiro em Fortaleza e é resgatado pela população

O cachorrinho foi encontrado de manhã e o resgate foi concluído no começo da tarde

Nesta terça-feira, 15, um cachorro chamado Tomtom foi achado em um bueiro no bairro Jangurussu, em Fortaleza, após desaparecer na noite anterior. Tomtom foi encontrado assustado, na vala, pelos moradores do local, que realizaram o resgate e o devolveram à dona.

O vídeo do salvamento do bichinho tem feito sucesso nas redes sociais. O influencer Evenilson Pinto participou do resgate e contou ao O POVO que o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a demora fez a população buscar outra alternativa.

O cachorrinho foi encontrado de manhã, mas o resgate só aconteceu no começo da tarde. “Ele já estava ficando estressado, latindo. A gente tomou a iniciativa de tentar retirar”, explica Evenilson.

O influencer destaca a dificuldade para aumentar a abertura do bueiro, pois a base era de concreto. Nas imagens, é possível ver a população usando uma marreta e uma enxada para quebrar a calçada e salvar o animal.

Confira o resgate:

De acordo com informações dos presentes, Tomtom costuma sair para passear sozinho à noite, mas não voltou para casa naquele dia.

Evenilson explica que há uma entrada maior para o bueiro em outra parte do bairro e que o cachorro pode ter andado nos canos até aquela saída onde foi achado.

Após o resgate, Tomtom foi devolvido sem ferimentos para sua dona.

Resgate de animais

No caso de encontrar algum animal doméstico ou selvagem em situação de risco ou preso em um espaço do qual não consegue sair sozinho, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 para realizar o resgate e devolver o animal ao seu habitat.

