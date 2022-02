Covid-19: crianças têm nova oportunidade para receber vacina neste fim de semana

Essa é a quinta repescagem realizada pelo poder municipal desde o início da vacinação do público. Imunização acontecerá no Centro de Eventos e em postos de saúde da Capital

As crianças de 5 a 11 anos terão nova chance de receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste fim de semana, nos dias 19 e 20 de fevereiro. A Prefeitura de Fortaleza fará a quinta repescagem para o público no Centro de Eventos e em 25 postos de saúde da Capital. No Centro de Eventos, o horário de atendimento será no sábado e domingo, das 9 às 17 horas. Já nos postos de saúde, o funcionamento se estende das 9 às 16 horas. (Veja lista completa no fim da matéria)

Para receber o imunizante, é necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), e documento oficial e original de identificação: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Os responsáveis pelas crianças terão ainda que apresentar um documento original e um comprovante de endereço atualizado.

Se a criança não tiver nenhum registro do CNS, é possível se dirigir a um dos 116 postos de saúde para emissão, levando documento oficial de identificação e comprovante de residência dos pais ou responsáveis. No caso dos pacientes pediátricos com comorbidade ou deficiência permanente assistidos pelo Município, é possível apresentar cópia impressa do Registro Eletrônico de Atendimento.

Além disso, em caso de diagnóstico positivo de Covid-19, a recomendação é a mesma do público adulto, com aplicação do imunizante 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em casos assintomáticos. No caso de síndrome gripal, com teste negativo para Covid-19, o recebimento da vacina deve ocorrer 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

O cadastro para a vacinação deve ser feito por meio do Saúde Digital, sistema da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), etapa obrigatória para imunização na Capital. O cadastro é efetivado somente após a confirmação no email.

No total, 101.499 crianças já receberam a primeira dose em Fortaleza, de acordo com dados do Vacinômetro da Sesa consolidados nesta quinta-feira, 17. Considerando toda a população, 76,8% dos fortalezenses já completaram o ciclo vacinal contra a doença, com as duas doses da vacina ou a dose única. A estimativa populacional é uma projeção do IBGE para 2021.



O que levar para a vacinação

No ato da vacinação será necessário, obrigatoriamente, apresentar documento de identidade original com foto, Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou CPF e comprovante de endereço no município de Fortaleza, pois serão contemplados apenas residentes da Capital.

Como saber se estou agendado?

1) Para os fortalezenses, é possível consultar as listas diárias de vacinação publicadas no site Coronavírus Fortaleza e também conferir o cadastro pelo site Vacine Já (vacineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/);

2) No site Vacine Já, digite seu CPF, sua data de nascimento e o código solicitado. A seguir, clique em "Consultar". O sistema vai mostrar seus dados cadastrados e, se o agendamento estiver disponível, vai indicar seu horário e local de vacinação;









3) Quem não reside em Fortaleza deve lembrar que cada município possui uma logística própria de agendamento na vacinação da Covid-19 a partir dos dados do Saúde Digital. Por isso, é importante buscar os canais de comunicação da secretaria municipal de saúde da sua cidade e acompanhar como está o calendário de vacinação onde você mora. Confira no portal da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) os sites de cada prefeitura do Ceará.

Como fazer o cadastro no Saúde Digital?

No Ceará, é preciso realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital para a vacinação contra a Covid-19. O POVO explica como fazer o cadastro na plataforma.

1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital (vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/) e clicar em "Ainda não tenho cadastro";





Cadastro de vacinação no Ceará contra Covid-19. (Foto: Reprodução/Site Saúde Digital)







2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional;





Para se cadastrar, é necessário preencher os campos com dados pessoais. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente;





Na segunda etapa, são perguntadas informações sobre a classificação da pessoa em grupos prioritários. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina;





Na tela seguinte, é necessário fornecer dados sobre o endereço de residência. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail;

6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.

LEIA MAIS | Passo a passo: como se cadastrar para a vacinação contra a Covid-19 no Ceará

O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail, como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação. No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o número 156.

Serviço

Quinta repescagem para vacinação de crianças em Fortaleza

Quando: neste fim de semana, 19 e 20/02.

Onde: Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz), no sábado e domingo, das 9 às 17 horas; e 21 postos de saúde da Capital, no sábado, de 9 às 16 horas. Veja lista:



Regional de Saúde I

Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Guiomar Arruda (Rua Gal Costa Matos, 06 – Pirambu)

Lineu Jucá (Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará)

Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga)

Regional de Saúde II

Aida Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 – Praia do Futuro)

Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Lícinio Nunes De Miranda (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Mariusa Silva (Rua Araça, s/n – Bonsucesso)

Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Regional de Saúde IV

Dom Aloisio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Gutemberg Braun (Rua Monsenhor Agostinho, 505 - Vila Peri)

José Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N - Itaoca)

Regional de Saúde V

José Walter (Av. João Araújo Lima, 1631- 3a etapa - José Walter)

Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal)

Luciano Torres de Melo (Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro)

Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Regional de Saúde VI

Galba de Araújo (Av. Recreio, 1390 – Lagoa Redonda)

Edilmar Norões (Rua H, 319 - Parque Dois Irmãos)

Monteiro de Moraes (Av. Evilásio Miranda s/n - Sapiranga Coité)

José Barros (Rua José Nogueira, 180 – Pedras)

João Hipólito (Rua 03, nº 88 - Dias Macêdo)

