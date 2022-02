Retiro de Carnaval do Shalom está com inscrições abertas

O retiro de Carnaval Renascer, que é promovido pela Comunidade Católica Shalom, ocorre de forma gratuita nos próximos dias 26 e 27 de fevereiro, das 9 às 18 horas. O acolhimento contará com orações, celebrações, shows musicais, além de uma programação interativa gratuita para a população.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o evento irá ocorrer de forma completamente virtual. A programação conta com música, dança, shows, palestras, cursos e momentos de oração.

O Renascer renovou sua parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) para realizar o cadastramento de doação de sangue e medula óssea dos participantes. A parceria, em 2022, completa 19 anos, com mais de 4 mil bolsas de sangue coletadas em edições anteriores.

Se interessou em participar?

Para participar, é necessário fazer uma inscrição no site oficial do evento. Com o cadastro efetuado, um missionário deve entrar em contato com o participante, além de possibilitar o recebimento de oração e aconselhamento e a interação virtual durante o Renascer. Para inscrever-se e ficar ligado na programação interativa do evento acesse o site.



