Região oeste de Fortaleza recebe primeira etapa do Parque Rachel de Queiroz

Segundo maior parque de Fortaleza, com 10 km de extensão, o Parque Rachel de Queiroz teve a primeira etapa, no bairro Presidente Kennedy, entregue nessa terça-feira, 15, após requalificação. A previsão é de que os outros trechos que compõem o parque sejam entregues até o final da gestão atual, em 2024. O equipamento beneficia 14 bairros da região oeste da Capital.

A requalificação do Parque Rachel de Queiroz compõe o programa Juntos por Fortaleza, parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A obra entregue corresponde aos trechos 1, 2, 5 e 6 do projeto.

Luciana Lobo, titular da Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), frisa que o espaço anteriormente era de degradação ambiental. "Conseguimos entregar um espaço que faz uma mistura de recuperação ambiental como lazer, esporte e ambiência para cultura", diz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela explica que o parque ganhou estações de tratamento de água conhecidas como wetlands: nove microlagoas utilizam um sistema natural de tratamento de recursos hídricos com plantas aquáticas, que permitem drenar e purificar grandes volumes de água em áreas alagadiças.

As licitações para as obras nos trechos 4, 7, 8, 9 e 10 devem ser feitas ainda neste primeiro semestre. "Com certeza até o 10 a gente consegue entregar até o fim da gestão", firmou Luciana Lobo.

Conforme Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), os obras do trecho entregue custaram cerca de R$ 20 milhões.

Segundo o secretário, lagoas que fazem parte de plano de resgate ambiental e urbanístico da Capital estão em processo de licitação e devem ter as obras concluídas no próximo ano, como é o caso da lagoa da Messejana, a do Mondubim e a do Opaia. "Devem começar neste primeiro semestre", acrescenta.

"Fortaleza está se destacando em ter espaços de lazer, em investir no meio ambiente. Esse é o grande tema que o planeta todo está discutindo. Fortaleza parte na frente, sendo uma das capitais que mais investe nessa área", disse o governador Camilo Santana. O prefeito José Sarto destacou a meta da cidade de, até 2050, zerar a emissão de carbono. Além disso, serão entregues 30 microparques urbanos e será feito o plantio de 5 mil árvores.

Estrutura do equipamento

A urbanização contou com a construção de calçadão para caminhadas, ciclofaixa bidirecional, paisagismo, mobiliários urbanos, bicicletário e diversos equipamentos para o lazer e prática de esportes, como quadras, Areninha, pet place, playgroud e novos espaços para convivência.

O novo parque ganhou paisagismo com o plantio de mais de 2.400 espécies de plantas, como arbustos, árvores e palmeiras. Para facilitar o acesso de visitantes, as ruas no entorno do parque também receberam melhorias viárias com pavimentação asfáltica e travessias elevadas para pedestres. O local conta também com 91 vagas de estacionamento.

BAIRROS BENEFICIADOS:

Monte Castelo



Alagadiço/São Geraldo



Presidente Kennedy



Pici



Antônio Bezerra



Dom Lustosa



Henrique Jorge



Autran Nunes



Vila Ellery



Parquelândia



Amadeu Furtado



Bela Vista



Padre Andrade



Genibaú



Veja imagens da inauguração:

Tags