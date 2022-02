Conheça projetos que recebem doações de livros para bibliotecas comunitárias

A leitura ainda é uma das principais ferramentas de imersão em sonhos e momentos que transcendem as relações humanas. Oportunizar às pessoas essa possibilidade é sem dúvidas uma ação que demonstra a grandiosidade do ser humano. Alguns projetos sociais da cidade de Fortaleza organizam centros de coletas e recebem doações de livros que, em seguida, são distribuídos para bibliotecas comunitárias. O POVO listou alguns desses locais e seus respectivos pontos de coletas.

Projeto Livro Aberto

Visa a ressocialização e o desenvolvimento pessoal e educacional de pessoas privadas de liberdade, por meio da leitura de obras literárias que trazem diversas reflexões sobre temáticas sociais e, ainda, pode remir quatro dias de pena a cada leitura trabalhada. É organizado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

A doação de livros às bibliotecas dos presídios segue alguns critérios: é preciso que as obras estejam em bom estado de conservação e que sejam de literatura brasileira (clássico, romances e modernos), literatura estrangeira, bestsellers, autoajuda e religiosos. A entrega dos livros pode ser feita na sede da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso (Cispe), na Av. Heráclito Graça, 600, ou através dos telefones (85) 3101-7714 e (85) 3101-7719.

Livro Livre Curió

É uma Biblioteca Comunitária que nasceu na casa da Dona Ritinha, uma manicure, depiladora e esteticista que transformou-se em mediadora de leitura. A Biblioteca fica na rua George Sosa, 109, na comunidade do Curió, Fortaleza/CE, local onde é possível realizar doações de livros.

A Livro Livre, é uma Biblioteca Comunitária livre, a qual não exige cadastro e nem um prazo de devolução pré-estabelecido, possibilitando um acesso mais facilitado aos livros, revistas, jogos, CDs, DVDs e jornais que compõem seu acervo.

O projeto ainda ajuda a construir outras Bibliotecas e Espaços Livres de Leitura, no Bairro e em outras comunidades, também cede espaço e apoio para projetos criados por jovens da comunidade, como é o caso do Jornal Comunitário Folha Curió, e as ações das/dos bolsistas do programa Bolsa Jovem.



Biblioteca Comunitária Jardim Literário



Atende toda a comunidade do bairro Jardim Iracema e adjacentes. Presta serviços de empréstimos e renovações de livros, disponibiliza o espaço para pesquisa e promove atividades externas, nas praças e nas escolas da região.

O local fica na Rua Eretides de Alencar, n°302, no bairro Jardim Iracema. Para doar é necessário entrar em contato pelos números (85) 3286-4310 ou (85) 98618-9175, por e-mail: bibcomunitariajardimliterario@gmail.com ou pelo instagram: @bibliotecajardimliterario, via direct.





O projeto objetiva promover a leitura por meio do compartilhamento de livros, visa tornar o tempo de trajeto do passageiro mais prazeroso e atende ao fluxo de mais de um milhão de pessoas que passam, diariamente, pelos Terminais de Integração de Fortaleza.

Socializa a leitura em um espaço diferenciado, de forma rápida, gratuita e acessível a todos. As estantes do Terminal Literário estão em funcionamento nos Terminais do Papicu, Conjunto Ceará, Siqueira, Lagoa, Parangaba, Antônio Bezerra e Messejana. São abertas ao público e o cidadão fica livre para escolher exemplares de seu interesse, levar para casa e devolvê-los após o término da leitura.



Interessados em contribuir com o projeto podem fazer doação de livros nos seguintes locais:



- Terminais do Papicu, Conjunto Ceará, Siqueira, Lagoa, Parangaba, Antônio Bezerra e Messejana, nas prateleiras do projeto;



- Mercadinhos São Luiz (Dunas, Oliveira Paiva, Pontes Vieira, Cocó, Virgílio Távora, Cambeba, Santos Dumont, Benfica, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy).



- Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Rua Pereira Filgueiras, 4 – Centro);



- Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira (Av. da Universidade, 2572 – Benfica);



- Secretaria Regional I (Rua Dom Jerônimo, 20 – Otávio Bonfim);



- Secretaria Regional II (Rua Prof. Juraci M. Oliveira, 1 – Edson Queiroz);



- Secretaria Regional III (Av. Jovita Feitosa, 1264 – Parquelândia);



- Secretaria Regional IV (Av. Dedé Brasil, 3770 – Serrinha);



- Secretaria Regional V (Av. Augusto dos Anjos, 2466 – São Bento); e



- Secretaria Regional VI (Rua Padre Pedro Alencar, 789 – Messejana).



