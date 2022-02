Conjunto Ceará tem alto índice de infestação do mosquito da dengue; bairro recebe ações de combate

A Operação Inverno 2022 é um conjunto de ações de combate à proliferação do Aedes aegypti. Realizada pela Prefeitura de Fortaleza, a operação promoveu a visitação a 2.500 residências nesta quinta-feira,17, no Conjunto Ceará (Regional 11). Foram realizadas ações educativas e de combate ao mosquito e também roedores. Na sexta-feira, 18, a ação acontece no bairro Montese (Regional 4), com visitas educativas e de tratamento focal.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 17.02.2022: Operação Inverno 2022 - Agente de Edemias na Vigilancia Ambiental visitam casas para eliminar focos da dengue (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



O propósito dos agentes de saúde também é orientar a população sobre a necessidade de manter a atenção para eliminação de possíveis focos do mosquito. Os bairros Quintino Cunha (Regional 3) e Paupina (Regional 6) também serão visitados pelos profissionais da SMS.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os últimos estudos indicam que Fortaleza está em nível de alerta em relação à propagação do Aedes aegypti. “A Cidade não está em nível alto, nem baixo. O Conjunto Ceará, por exemplo, apresentou um índice elevado, ao lado do Quintino Cunha e Montese, mas isso é um retrato pontual e pode mudar”, alerta Atualpa Soares, gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos.

Conjunto Ceará tem alto índice de infestação

Em relação ao Conjunto Ceará, o bairro tem apresentado alto índice de infestação do mosquito, conforme levantamento realizado em janeiro deste ano pela Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da SMS.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 17.02.2022: Operação Inverno 2022 - Agente de Edemias na Vigilancia Ambiental visitam casas para eliminar focos da dengue (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde, Nélio Moraes, a maior parte dos criadouros está localizada em descartáveis acumulados nos quintais e em pequenos recipientes que acumulam com a água das chuvas.

“Uma parcela deste trabalho de mobilização, prevenção e controle é de responsabilidade do setor público, que tem atuado diariamente na eliminação dos focos, larvas e mosquitos. Porém, a prevenção também deve ser feita pela população, pois cerca de 80% dos criadouros estão dentro dos imóveis”, argumenta Nélio.

Sobre o assunto UFC: nota de corte do Sisu 2022 hoje, quinta (17/02); segunda parcial

Brasil volta a registrar mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas

Dois policiais militares são capturados em flagrante suspeitos de roubarem carros de um lava-jato

Bancos não terão expediente durante o feriado de Carnaval

O coordenador de Vigilância em Saúde orienta que além de abrir as portas para os agentes de combate a endemias fazerem o trabalho, existem outras ações importantes e simples para ajudar no combate ao mosquito: “Em casa, os moradores podem eliminar os focos de água parada, contribuindo, de forma decisiva para combater o mosquito, para, assim, evitar a dengue, zika e Chikungunya”, reforça o coordenador.



FORTALEZA, CE, BRASIL, 17.02.2022: Operação Inverno 2022 - Agente de Edemias na Vigilancia Ambiental visitam casas para eliminar focos da dengue (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



Mutirões

Além do Conjunto Ceará, também haverá intensificação das ações no Quintino Cunha e Paupina. Na Paupina, estão previstas aproximadamente 500 visitas, entre imóveis residenciais e comerciais.

Na ocasião, também será realizada a Operação Quintal Limpo, na qual os agentes irão distribuir sacos plásticos vazios para recolhimento de materiais inservíveis e, no dia seguinte, o lixo acumulado pela população será recolhido pelo caminhão de coleta da Regional.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 17.02.2022: Operação Inverno 2022 - Agente de Edemias na Vigilancia Ambiental visitam casas para eliminar focos da dengue (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



Nas visitas, os profissionais vão orientar sobre a vedação correta das caixas d’águas, os cuidados com possíveis criadouros e a importância do descarte correto dos itens de grande porte, a exemplo de móveis, sofás, colchões velhos, pneus, entre outras ações que podem prevenir a proliferação do mosquito.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags