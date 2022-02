Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico atende os moradores do Conjunto Ceará

Atendimentos englobam a formalização de negócios, capacitações gerenciais, consultorias, além do atendimento ao empreendedor e ao empregador

O Atendimento Móvel do Desenvolvimento Econômico está ofertando serviços para os pequenos empreendedores moradores do Conjunto Ceará. A unidade está no bairro até a próxima sexta-feira, dia 18 de fevereiro.

O equipamento fica estacionado na esquina da Areninha do Conjunto Ceará. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A unidade é um projeto da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e tem o intuito de ampliar as ações de empreendedorismo sustentável, bem como facilitar o acesso da população aos serviços ofertados pelas Salas do Emsexta-feirapreendedor.

São ofertadas ações de formalização de negócios, capacitações gerenciais, consultorias, atendimento ao empreendedor e ao empregador, orientação profissional, busca por vagas de emprego e acesso a crédito orientado, por meio do Programa Nossas Guerreiras. Além disso, os técnicos da SDE estão disponíveis para elaboração e emissão da declaração anual de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI).

Os empreendedores que desejarem formalizar o seu negócio devem apresentar os seguintes documentos:

identidade (RG)

CPF

comprovante de residência atualizado com CEP

título de eleitor

declaração do Imposto de Renda, para quem já declarou

Os mesmos serviços são disponibilizados nas Salas do Empreendedor, localizadas nas Secretarias Regionais e nos Vapt Vupt de Messejana e Antônio Bezerra. Após os atendimentos no Conjunto Ceará, o equipamento segue para o bairro Parque Santa Rosa. Segundo a SDE, a ideia é levar os serviços de desenvolvimento econômico para todos os bairros de Fortaleza.

Serviço

Unidade de Atendimento Móvel do Desenvolvimento Econômico no Conjunto Ceará

Período: Até 18 de fevereiro de 2022

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h

Local: Areninha do Conjunto Ceará (avenida I esquina com avenida A)



