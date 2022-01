Banhistas lotam Praia do Futuro mesmo com mar impróprio para banho

Segundo Semace, todo o litoral leste de Fortaleza está com água contaminada por vazamento de óleo; Praia do Futuro registrou grande movimentação neste domingo, 30

A Praia do Futuro, em Fortaleza, registrou grande presença de banhistas neste domingo, 30. O POVO esteve no local das 8 às 12 horas e acompanhou a movimentação do público ao longo de toda a manhã.

O início da manhã começou com pouca lotação, em parte devido ao céu nublado. Por volta das 10 horas, as nuvens deram lugar ao céu aberto - ao contrário dos últimos dias, em que as chuvas causaram baixas temperaturas na Capital. O movimento passou a ser mais intenso a partir deste horário. Ao meio-dia, as barracas tinham grande presença de banhistas e a ocupação era intensa.

Do lado de fora, ambulantes vendiam roupas de banho e acessórios como chapéus e bolsas de praia. Na barraca Chico do Caranguejo, onde a reportagem começou o trajeto, era exigido o comprovante de vacinação para entrar no estabelecimento. As mesas da parte interna estavam pouco ocupadas, assim como a parte de piscina e parque aquático, mas na área da areia havia grande movimentação.

Banhistas ignoram água contaminada na Praia do Futuro

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) tem contraindicado o banho em diversas praias do Estado desde a sexta-feira, 28. A orientação é válida para todo o litoral leste de Fortaleza, área que inclui a Praia do Futuro.

A recomendação se deve às manchas de óleo que têm aparecido no mar e na areia destes locais. Pesquisadores estão analisando amostras para compreender se a substância tem origem no mesmo derramamento que causou danos ambientais em 2019 e 2020, que poderiam ter retornado à superfície pela maré intensa, ou se é oriunda de um novo vazamento.

Mesmo com os alertas da autoridade ambiental, parte do público que encheu a Praia do Futuro nesta manhã entrou normalmente no mar. O POVO flagrou manchas de óleo na areia e água com tonalidade marrom - um dos sinais apontados pela Semace como indicador de contaminação. No mar, os banhistas incluíam crianças e famílias inteiras.

Apesar de haver rondas do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) na faixa de areia, a reportagem não encontrou ações de conscientização sobre os riscos de entrar na água contaminada. O POVO entrou em contato com a Semace por WhatsApp na tarde deste domingo para questionar se há algum projeto neste sentido, e atualizará a matéria caso haja resposta do órgão.

Veja imagens da movimentação na Praia do Futuro neste domingo, 30

