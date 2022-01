Chuvas diminuem temperaturas em Fortaleza e provocam sensação de frio

Com as chuvas de pré-estação que banham a Capital cearense desde a última quarta-feira, 26, os níveis de temperatura estão diminuindo. Na noite desta sexta-feira, 28, os termômetros marcaram 22°C em Fortaleza, segundo painel da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O sol não ficou muito tempo aparente, e o clima ameno predominou desde as primeiras horas da manhã, com céu variando de nublado a parcialmente nublado, e precipitações ao longo de todo o dia.



Segundo a Funceme, a temperatura máxima não deve ultrapassar a casa dos 29°C, enquanto a mínima fica na casa dos 22°C, números bem abaixo dos índices que costumam ser registrados na Capital. Até dezembro, as máximas variavam de 34°C a 36°C. Já as mínimas, geralmente, não chegavam a patamares inferiores 26°C.



Se as temperaturas baixaram, o efeito foi inverso em relação à umidade relativa do ar, que nesta sexta, 28, chegou a 89%. Especialistas apontam que a combinação entre chuvas e altos níveis de umidade tem como impacto imediato a diminuição da sensação térmica e predominância do frio.

Se depender da previsão para este sábado, 29, o cearense já pode tirar o casaco do guarda-roupas. De acordo com a Funceme, as precipitações devem continuar em todas as macrorregiões do Estado, com destaque para a faixa litorânea e as porções oeste e sul do Ceará, com chances de apresentarem os maiores acumulados. A temperatura deve variar entre 22°C (mínima) e 31°C (máxima).



Entre as 7 horas de quinta-feira, 27, e as 7 horas de hoje, 28, ao menos 132 cidades cearenses tiveram registros de precipitações, segundo o Calendário de Chuvas da Funceme. Os volumes mais expressivos foram registrados nos municípios de Crato (88mm), Independência (82mm) e Caririaçu (80mm). Os dados da Capital não foram informados.



