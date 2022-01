Homem é preso por tráfico em praia de Fortaleza após tentar fugir pelo mar

Francisco Denis Freires Branco Filho, de 18 anos, foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na tarde desse sábado, 29, por tráfico de drogas. Agentes realizavam policiamento de rotina na Barra do Ceará quando se dirigiram à Praia da Leste; no local, viram um indivíduo soltando um pacote não-identificado ao perceber a presença das autoridades.

Os policiais decidiram abordar o homem, que tentou fugir adentrando o mar. A equipe solicitou apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Pouco depois, o homem se rendeu e foi capturado. No pacote deixado por ele, continham maconha, crack e cocaína. O suspeito foi encaminhado, junto do material apreendido, ao 34º Distrito Policial, onde foi feita autuação por tráfico de drogas.



