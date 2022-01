Praias do Ceará com manchas de óleo estão impróprias para banhos, alerta Semace

Pelo menos 13 praias cearenses que registraram o aparecimento de manchas de óleo foram classificadas como impróprias para banhos pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Segundo o órgão, a medida foi adotada por precaução pois os estudos sobre a origem do material poluente ainda não foram concluídos. A orientação é que os frequentadores evitem nadar ou praticar outros esportes náuticos nos locais onde forem identificadas manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada.



Outra recomendação é que não sejam consumidos frutos do mar provenientes dessas áreas. Pesquisadores de universidades e órgãos ambientais visitaram nesta sexta-feira, 28, as praias onde o óleo foi encontrado.

As amostras do material serão processadas em testes laboratoriais na próxima semana. O grupo pretende descobrir como a substância chegou ao litoral cearense. Uma das hipóteses estudadas é se o novo fenômeno tem relação com as manchas que invadiram praias do Ceará e de outros estados do Nordeste em 2019.



De acordo com o gestor ambiental da Semace, Lincoln Davi Mendes, enquanto não houver um parecer científico, não há como garantir a segurança dos locais para os banhistas.

“Se a gente não tem certeza do tipo de substância e até que ponto ela pode ser danosa para a saúde dos frequentadores, é mais do que adequado que nós, enquanto órgão ambiental, tenhamos essa postura cautelosa. A intenção é que as pessoas estejam cientes dos riscos”, alertou.



Entre as áreas litorâneas classificadas como impróprias para banho pela Semace estão a Praia do Futuro, em Fortaleza, Canoa Quebrada e Majorlândia, em Aracati, e Canto da Barra, em Fortim, todas conhecidas por atrair um grande número de frequentadores, principalmente aos fins de semana.



Segundo o boletim de balneabilidade, atualizado pela Semace nesta sexta, 28, o óleo encontrado nas praias pode oferecer diversos riscos à saúde, alguns, inclusive, ainda desconhecidos.

A substância não deve ser tocada sem luvas devido ao risco de queimaduras na pele. Se, por descuido, alguma parte do corpo entrar em contato com o material, a principal orientação é higienizar a área atingida com sabão e água corrente.



Na próxima segunda-feira, 31, a Semace fará uma reunião com as prefeituras das cidades onde as manchas de óleo foram registradas para definir a logística da operação de retirada do material.

O órgão informou que toda a substância recolhida será incinerada em uma fábrica de cimento localizada em Caucaia, que dispõe de licença ambiental específica para este tipo de procedimento.



Áreas com registro de manchas de óleo no Ceará

Aracati



Cumbe



Canoa Quebrada



Majorlândia



Quixabá



Fontainha



Lagoa do Mato



Fortim



Canto da Barra



Pontal

Aquiraz



Porto das Dunas

Prainha



Fortaleza



Praia do Futuro



Sabiaguaba



Beberibe



Prainha do Canto Verde





