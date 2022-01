Cidade dos Funcionários ganha Centro Integrado Multifuncional do Corpo de Bombeiros

O local contará com o Batalhão de Bombeiros Militares, além do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Com o intuito de aumentar ações de prevenção a incêndios, assim como os demais tipos de acidentes, o Governo do Ceará inaugurou o Centro Integrado Multifuncional do Corpo de Bombeiros, na manhã desta sexta-feira, 28, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza.

A nova estrutura passa a abrigar o Batalhão de Bombeiros Militares (BBM), uma ambulância do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU), o Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (CEPI) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC).

A solenidade contou com a presença do governador Camilo Santana (PT) e da vice-governadora Izolda Cela (PDT). No local, Camilo foi homenageado, recebendo do Corpo de Bombeiros, uma placa de destaque pela realização de ações preventivas, tanto na área de segurança pública, quanto na área da saúde.

Já por parte da Defesa Civil, o chefe do Executivo estadual recebeu uma medalha honrosa, além do colete utilizado pelos servidores do órgão. Ainda durante a cerimônia, Camilo agradeceu as homenagens e destacou a importância do novo equipamento.

"Estamos entregando um equipamento integrado, multifuncional, do Corpo de Bombeiros, onde vai funcionar a área de Engenharia e a área de Defesa Civil. Fica aqui a presença de uma instituição de segurança do Estado, são vários órgãos com equipamentos", destaca.

O governador ressaltou a importância da integração entre as instituições que compõem a segurança pública do Estado, além de destacar a importância de descentralizar esses órgãos em todo o Ceará.

Quartel no Edifício Andrea

Questionado pelo O POVO sobre o andamento dos trâmites para a construção de um quartel do Corpo do Bombeiros no terreno onde estava localizado o Edifício Andrea, anunciado pelo governador em outubro de 2020, Camilo explica que o processo licitatório será concluído em breve.

"Está em fase final de licitação, o projeto demorou a ser elaborado em seu conceito. Ele está muito bonito. Eu quero, em breve, já estar dando a ordem de serviço dessa obra importante para Fortaleza, e para o Corpo de Bombeiros do Ceará", relata.

Sobre o evento desta nesta sexta-feira, 28, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, coronel Ronaldo Roque, destacou a importância da inauguração de mais um equipamento voltado para a segurança da população.

"Estamos em uma área de grande desenvolvimento habitacional e percebemos aqui a necessidade, cada vez maior, da presença da prevenção e da segurança contra incêndios", relata.

Já o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Sandro Caron, ressaltou que a presença de uma nova sede do Corpo de Bombeiros traz melhorias e agilidade no serviço prestado.

"Temos melhores instalações e condições de trabalho, para uma das áreas mais importantes exercida pelos Bombeiros, o setor de Engenharia e Prevenção a Incêndio. Vai melhorar ainda mais o serviço prestado".

Ainda durante o evento, o coronel Ronaldo Roque destacou que pelo menos 700 dos mais de 1.700 bombeiros do Ceará foram convocados durante os últimos sete anos. De acordo com Camilo Santana, em breve, mais 182 novos bombeiros militares passarão a integrar a corporação, os novos agentes estão em processo final de formação.



