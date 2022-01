Covid-19: ônibus escolares levam crianças de 5 a 11 anos para vacinação no Centro de Eventos

Ônibus escolares estão sendo disponibilizados para que crianças e adolescentes possam ir até o Centro de Eventos receber a vacina contra a Covid-19. A iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), já tinha sido iniciada com a faixa etária de 12 a 17 anos, e nessa quarta-feira, 26, o grupo de 5 a 11 anos também passou a utilizar o transporte para chegar até o local agendado pela gestão municipal.

Nayane dos Santos Araújo, mãe de Arthur, de 9 anos, levou o filho nesta quinta-feira, 27, para tomar a primeira dose (D1) da vacina no ônibus disponibilizado pela Prefeitura. Moradora do Bom Jardim, ela diz que se não houvesse o transporte escolar para chegar ao Centro de Eventos, dificilmente a criança teria se imunizado hoje.

“Eu achei muito importante essa iniciativa, porque é muito contramão para gente, moramos em um dos bairros mais distantes para vir para cá. Eles vão esperar a gente e deixar na porta de casa ou da escola. Se não tivesse [transporte], seria muito complicado, porque eu iria para dois terminais até chegar aqui”, ressaltou Nayane.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto França obriga restaurantes e cantinas escolares a indicar origem da carne

MP pede que executivos da Repsol sejam proibidos de sair do Peru

A mãe de Arthur explica que levou o filho para se vacinar porque acredita na eficácia do imunizante contra Covid-19 e que vacinado ele estará mais seguro, principalmente com a volta das aulas.

O garoto falou sobre a importância do momento: “Acho importante, porque se tomar, vai vir mais fraca a Covid, caso pegue”, disse Arthur demonstrando coragem. “Agora estou mais seguro”, declarou depois de vacinado.

Estratégia para vacinação das crianças

A ação da SME estima que, por dia, sejam transportados uma média de 1.900 estudantes até o Centro de Eventos. A estratégia será realizada enquanto houver alunos para vacinar. Além de oferecer o transporte, o órgão de educação incentiva que as escolas municipais ajudem as crianças a realizarem o cadastro no Saúde Digital.

Segundo dados do IBGE, Fortaleza possui 283.806 crianças entre 5 e 11 anos. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou que até terça-feira, 25, 121.072 efetuaram o cadastro no Saúde Digital para receber a imunização. A Rede Municipal de ensino conta com 128.009 alunos dessa faixa etária. As unidades escolares já registraram o cadastro de 33.179 estudantes (25,9%).

“Na Rede Municipal, temos quase a metade das crianças da população a ser vacinada. No último sábado, que foi o dia da repescagem da vacinação das crianças, também apoiamos com o transporte, assim como fizemos na etapa de imunização dos adolescentes, tendo em vista a dificuldade dos pais no deslocamento até os locais de vacinação”, informou a secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha.

Sobre o assunto Estudo detecta sintomas de covid-19 em crianças 3 meses após contágio

Ceará vacinou 55 mil crianças contra a Covid-19

Emille Ketlen após tomar a vacina contra Covid-19: "Com a vacina vou poder brincar mais tranquila com minhas amigas" (Foto: ALCIDES FREIRE MELO)



Emille Ketlen, de 10 anos, foi tomar a primeira dose da vacina na companhia de Antônia de Cássia. A tia da menina diz que fez questão de ir com a sobrinha, não só para ver ela segura em relação ao coronavírus, mas também para proteger as outras crianças de uma possível transmissão do vírus.

A menina, que estuda na escola Maria Viviane Benevides Gouveia, no bairro Manuel Sátiro, entende que o maior benefício da imunização é a defesa gerada contra a Covid-19. "É importante para proteção e para voltar às aulas de forma segura”, disse a criança. “Com a vacina vou poder brincar mais tranquila com minhas amigas” concluiu.

Outra criança que usou o transporte escolar para chegar até o local de vacinação foi Kauã Almeida, de 9 anos. Antes da aplicação da vacina, ele disse estar ansioso, mas que achava que não doeria: “Estou ansioso, acho que vai doer um pouquinho, não tanto, mas a vacina vai me proteger contra o coronavírus".

Após receber o imunizante, o menino explicou que agora o “pouquinho de receio” que tinha ao brincar com os amiguinhos será ainda menor. “Vou mandar meus amigos tomarem, não doeu”, relatou o garoto.

Dejarcida Santos, vó de Kauã, elogiou a estratégia da prefeitura, porém destacou que teria “dado um jeito de vir” e feito um “esforço a mais” para trazer o neto se não houvesse a opção do transporte escolar. “A vacinação neste momento é muito importante, porque as crianças são um grupo que está precisando muito. Esse aumento de casos dos últimos dias, com hospitais cheios, pode afetar muito as crianças, por isso trouxe ele”, disse ela.

Kauã Almeida disse que a vacina não doeu (Foto: ALCIDES FREIRE MELO)



Tags