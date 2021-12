Manchas de óleo que atingiram litoral cearense foram lançadas por navio petroleiro, conclui PF

A Polícia Federal (PF) informou nesta quarta-feira, 2, que um navio petroleiro de bandeira grega teria sido o responsável pelas manchas de óleo que atingiram 11 estados do litoral brasileiro entre agosto de 2019 e março de 2020, incluindo o Ceará. A conclusão veio a partir de investigações realizadas pelo órgão em parceria com diversos instituições nacionais e internacionais.

Com a conclusão do inquérito, a PF indiciou os responsáveis pela empresa dona da embarcação pelos crimes de poluição, descumprimento de obrigação ambiental e dano a unidades de conservação. O comandante e o chefe de máquinas do navio também foram implicados na peça investigativa. O documento será encaminhado ao poder Judiciário Federal e Ministério Público Federal (MPF) no Rio Grande do Norte, onde o caso passou a ser investigado pelas autoridades desde o surgimento das primeiras manchas.

