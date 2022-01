Feira de orgânicos em shopping de Fortaleza incentiva produção familiar

Feirinha de Orgânicos no RioMar Kennedy foi realizada na manhã deste sábado, 29. As próximas edições serão nos dias 12 e 26 de fevereiro, das 7 às 12 horas, no estacionamento externo do shopping

A experiência de comprar diretamente de quem plantou e colheu um alimento faz diferença para quem consome e beneficia produtores locais do Interior do Estado. A Feirinha de Orgânicos no RioMar Kennedy foi realizada neste sábado, 29, com oferta de frutas e legumes frescos, livres de agrotóxicos, além de doces e pães artesanais.

A iniciativa é uma parceria da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMA) e reúne cerca de 10 pequenos produtores de agricultura familiar e produção agroecológica da Rede EcoCeará.

Rafael Tomyama, organizador da feira, explica que os agricultores utilizam técnicas tradicionais e saberes dos povos originários para ter qualidade na produção. "Com o uso desses manejos, agregam mais valor aos produtos, como preservação da mata nativa, de mananciais. Uma série de valores, além da equidade de gênero", diz.

Contudo, o diferencial não se reflete em preço mais caro, visto que os produtos não precisam de atravessadores e são vendidos diretamente. Os alimentos são produzidos em pequenas propriedades nas cidades de Capistrano, Mulungu, Aratuba e Região Metropolitana de Fortaleza: Aquiraz, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante.

Nos municípios, a capacidade de escoamento dos produtos é limitada. Isaele Viana, agricultora de Caspistrano, diz que as feiras fazem diferença na renda familiar. "O que a gente apura, a gente leva para o município", relata Isaele, que também é professora.

Laiza Sabino, 27, já trabalhou na área agrícola e, por isso, ela conta que valoriza o consumo de produtos naturais. Natural de Minas Geral, a agente de registro mora há quatro anos em Fortaleza. "A gente dá valor a um produto que não usa inseticida, fungicida nem outros produtos químicos. É melhor para a saúde e agrega mais para o meio ambiente", conta.

A assistente administrativa Karine Soeiro, 27, diz que sempre procura produtos orgânicos no supermercado. "A gente gosta de vir para a feirinha porque a gente vê o trabalho deles. Eles já gostam de frutas, acham maravilhoso", diz, sobre os filhos Maria Clara, 3, e Pedro Lucas, 6. Já durante as compras, o esposo Bruno Martins, 32, planeja as receitas que serão feitas com os insumos.

A Feirinha conta também com a parceria da Colônia Ecológica Sesc Iparana que realizará no espaço uma programação gratuita de recreação infantil, orientações nutricionais e sobre arboviroses, oficina de compostagem doméstica e doação de mudas de plantas medicinais.

Serviço

Feirinha de Orgânicos no RioMar Kennedy

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy, Fortaleza.

Estacionamento externo do shopping (próximo à entrada da Av. Olavo Bilac)

Próximas datas: 16 e 26 de fevereiro

Horário: 7 às 12h

Informações: @riomarkennedy

