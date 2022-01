Acidente em ponte do Cocó, na Sabiaguaba, deixa 1 morto e 6 feridos em Fortaleza

Conforme vítima, o acidente que ocorreu na noite desta sexta-feira, 28, foi causado por motorista que dirigia em alta velocidade. No entanto, o laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) ainda não foi divulgado

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em acidente que envolveu três carros na noite dessa sexta-feira, 28, na ponte sobre o rio Cocó, na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza. Um dos veículos envolvidos era um táxis.

O motorista de um Chevrolet Classic envolvido no acidente ficou preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O veículo teve perda total. As demais vítimas da ocorrência foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionados. Como a ocorrência se deu na CE-010, ocaso é de jurisdição da Polícia Rodoviária Estadual, cujo batalhão efetuou o reboque dos veículos.

Segundo um dos envolvidos relatou, um dos veículos estaria em alta velocidade e invadiu o canteiro. A Perícia Forense esteve no local para fazer a perícia e apontar as causas do acidente. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

