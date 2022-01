Recursos hídricos de Fortaleza passam por limpeza antes do início da quadra chuvosa

Mesmo antes do início da quadra chuvosa, o mês de janeiro tem sido de muita chuva na Capital cearense. Nesta quinta-feira, 27, houve transtornos aos fortalezenses durante as primeiras horas da manhã. Para prevenir os problemas de alagamentos registrados em vários pontos da Cidade, a Prefeitura de Fortaleza intensificou os trabalhos de limpeza dos recursos hídricos da Capital durante o mês de janeiro.

Na lagoa da Messejana, a quantidade de lixo nos arredores chega a assustar. Centenas de embalagens de plástico compõem o cenário da lagoa. No local, ainda podem ser encontradas caixas de ovos, pneus e até mesmo uma televisão quebrada que foi descartada na lagoa.

Diante do cenário de lixo e aguapés, pelo menos 13 homens da Prefeitura realizavam a limpeza da lagoa durante a manhã. O trabalho árduo, realizado das 7 às 17 horas é reconhecido por quem vive e trabalha no bairro.

"Esses caras são uns guerreiros, trabalhadores mesmo. Eles já tiraram muita coisa dessa lagoa, só neste mês, muito mato e muito lixo", diz Gabriel Silva, 24, morador do bairro. O jovem reclama da falta de consciência coletiva das pessoas que frequentam a região.

"As pessoas não colaboram com eles, todo domingo tem feira livre aqui. Parece que todo o resto da feira é deixado na lagoa, sujam tudo", reclama.

O trabalho de limpeza realizado no local também é elogiado por Augusto Lima, 48, dono de uma borracharia localizada próximo à lagoa.

"Estão cuidando de um bem da Messejana, se não fosse por eles, estaria tudo sujo. Tudo fica mais limpo e mais bonito por aqui", opina.

Já para o pedreiro aposentado José Cleiton, 68, que utiliza a lagoa como ponto de pesca esportiva, o número de trabalhadores no local é insuficiente.

"Eu acho que deveriam colocar mais gente. Quase todo dia vejo esses trabalhadores por aqui, mas a lagoa acaba ficando suja de novo", relata.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, ações de limpeza dos recursos hídricos da Capital ocorrem durante todo o ano. As intervenções fazem parte do plano de trabalho do Comitê da Quadra Chuvosa e ocorrem com o objetivo de conter riscos de inundações e alagamentos no entorno desses espaços.

Outros pontos de limpeza em Fortaleza

Na Capital cearense, o trabalho de limpeza está sendo realizado nos seguintes pontos: Riacho Coaçu e Canal da Sabiaguaba (Sabiaguaba), Canal da Vila Olímpica (Genibaú), Riacho Maceió (Varjota e Mucuripe), Riacho da Cazuza (Itaperi), Canal do Polo Tancredo Neves (Jardim das Oliveiras), Braços do Maranguapinho (Presidente Vargas), além dos canais Canal Mondubim, Canal Bom Jardim, Canal da Granja Portugal, além da própria Lagoa da Messejana.

O POVO também visitou o Riacho Maceió, no trecho em que o córrego cruza o Parque Bisão, no bairro Mucuripe. Não havia agentes da Prefeitura realizando a limpeza no local, entretanto, o fluxo de água não tinha grandes obstáculos para seguir o percurso do riacho.

"Este ano eu ainda não vi ninguém trabalhando na limpeza, mas acredito que agora não 'tá' precisando muito. Nesta semana ele 'tá' bem limpo", comentou Iranildo Nascimento, 45, morador do bairro há 30 anos.

Mesmo sendo considerado "limpo" pelo morador da região, a reportagem constatou que latinhas, sacolas plásticas e outras embalagens estavam na água, que apresentava uma tonalidade escura. A chuva registrada nesta manhã não foi capaz de causar aumentos significativos no volume do riacho.

Sobre as precipitações em janeiro, a meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Meiry Sakamoto, informou que o Ceará já registrou chuvas 30% acima do esperado.

De acordo com Sakamoto, o litoral de Fortaleza foi a segunda região do Estado que registrou a maior quantidade de chuvas, superando em 80% o que era esperado para o período. Onde mais choveu no Ceará em 2022 foi no Maciço de Baturité, com as precipitações chegando a 113% acima do esperado.

Limpeza dos recursos hídricos em 2021

Em 2021, segundo os dados divulgados pela Prefeitura de Fortaleza, 83.266,45 toneladas de lixo e de aguapés foram recolhidos dos recursos hídricos da Cidade.

Durante os últimos 12 meses, 113 canais e 33 lagoas passaram pelo processo de limpeza. O Canal das Malvinas (Quintino Cunha), Canal do 32º DP (Granja Lisboa), Canal da Rosinha (Serrinha e Aeroporto) e os canais do Jangurussu, Mondubim, Parque São José, Bela Vista, Conjunto Ceará e Genibaú estão entre os locais que foram limpos em 2021.

Ainda no último ano, 5.430 bocas de lobo foram desobstruídas na Capital, além da realização de limpeza das sangrias da Lagoa da Parangaba e do Porangabussu (Rodolfo Teófilo), do riacho Pajeú e do Canal do Poço da Draga, no Centro e no Moura Brasil, respectivamente.

