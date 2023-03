UniAteneu

UniAteneu dispõe de equipe de experts capacitados para apoiar os alunos interessados em garantir o Fies

A equipe utiliza uma metodologia diferenciada, prática e fácil para a adesão do financiamento, buscando as melhores opções para os candidatos obterem a forma de pagamento mais acessível para as suas mensalidades com o Fies