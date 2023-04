UniAteneu conquista nota máxima no MEC

A UniAteneu está entre as 37 IES do país com nota máxima (5) no EaD de um total de 3.100 IES brasileiras. Além disso, a UniAteneu é a única do Ceará entre as IES particulares que tem nota máxima no EaD, com base nos resultados do MEC de 2022 e 2023



Com as facilidades e tecnologias implantadas hoje nas instituições de ensino superior (IES) no Brasil, jovens e adultos de diferentes regiões do país passaram a ter oportunidades de iniciar um curso de graduação, inclusive, na modalidade de ensino a distância (EaD). O Centro Universitário Ateneu oferta atualmente mais de 80 cursos em EaD, incluindo os de graduação, técnicos e de pós-graduação, com uma qualidade personalizada que proporciona uma formação plena e de excelência para os alunos.

Neste mês de abril, todo o investimento na estrutura de aprendizado dos cursos de ensino a distância foi reconhecido com a conquista da nota máxima (5) obtida após avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC) no processo de recredenciamento institucional da UniAteneu para o EaD. Para que uma IES seja credenciada ou recredenciada no MEC, são levados em consideração no processo avaliativo os seguintes aspectos: desenvolvimento institucional, planejamento e avaliação institucional, políticas de gestão, políticas acadêmicas e infraestrutura física.

Diferenciais do EaD na UniAteneu

No caso do EaD da UniAteneu, um dos diferenciais é que a instituição oferece todo o suporte necessário ao aluno durante sua formação, com o apoio de tutores, professores e coordenadores que são especialistas, mestres e doutores experientes e estão aptos para orientar e tirar dúvidas quanto aos conteúdos abordados nas aulas. Somado a isto, os materiais didáticos são produzidos pelos próprios docentes que integram o Núcleo de Educação a Distância (Nead) com os respectivos tutores.

O Nead ainda tem uma estrutura interna para a gravação dos vídeos das aulas, que são editadas pela própria equipe e disponibilizada na plataforma de ensino, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O AVA é uma plataforma de fácil usabilidade e acesso dos alunos, que absorvem os conteúdos dispostos nas aulas gravadas e ao vivo, que ocorrem no próprio AVA promovendo interação em tempo real, indo muito além do áudio e vídeo.

Com poucos cliques, é possível acessar a aula ao vivo e utilizar os seguintes recursos: enquetes personalizadas, quadro branco, notas compartilhadas, apresentações, integração com o Canvas, YouTube e outras plataformas, acesso a chat público e privado, além dos laboratórios virtuais que são utilizados pelos alunos em diferentes cursos, como o Algetec e Up Business Game. Outro aspecto relevante neste processo é o apoio da equipe do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (Nutic) da UniAteneu, que oferece todo o suporte tecnológico e entende os processos da educação a distância.

A visão dos alunos de cursos EaD

No AVA, com poucos cliques, o aluno pode acessar a aula ao vivo e utilizar diversos recursos para auxiliar no seu processo de ensino-aprendizagem (Foto: Divulgação/UniAteneu)



“Estou cursando Ciências Contábeis na modalidade EaD na UniAteneu há pouco mais de um ano e estou muito satisfeita com a plataforma de ensino de uma forma geral. A plataforma é fácil de manusear, os tutores são super atenciosos e quando temos qualquer dúvida, sempre dispomos de um suporte da equipe! Então, super recomendo a modalidade EaD na UniAteneu!”, afirmou Dayanne Melo, aluna do Curso de Ciências Contábeis da UniAteneu.

Para Felipe Hélder, discente do Curso de Serviço Social da UniAteneu que reside em Baturité (CE) e conta com todo apoio do polo EaD na cidade, estudar na modalidade EaD nunca foi obstáculo. “A UniAteneu possui um sistema fácil, prático e seguro para os alunos dos cursos a distância, com aulas virtuais, e-books e uma plataforma acessível que fazem essa estrutura ser tão rica em conhecimento. Temos tutores para suporte e tirar nossas dúvidas nas disciplinas, podcasts para enriquecer nossa formação profissional e acadêmica e um aplicativo do sistema de ensino EaD que podemos usar onde estivermos. Com tantos recursos assim, é impossível não aprender”, relatou Felipe Hélder.

Gestão do ensino com foco na excelência

“A EaD amplia e desenvolve a autonomia dos alunos, preparando para o mercado de trabalho que está cada vez mais tecnológico. É também uma outra alternativa para a realidade do trabalhador, por ser uma modalidade mais flexível”, afirmou a profª. Line Gadelha, coordenadora pedagógica do Núcleo de Educação a Distância da UniAteneu.

Na EaD, a UniAteneu se tornou ao longo dos últimos anos uma marca consolidada no cenário local e regional, pela estrutura que oferece na modalidade a alunos de diferentes cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação. “A educação a distância, sem dúvidas, é a ferramenta de inclusão para ascensão social. Pessoas de diferentes cidades e regiões têm acesso a uma educação superior de qualidade através da UniAteneu, que é uma instituição de referência. Crescemos fortes porque temos uma equipe experiente e que acredita da educação a distância”, ressaltou a profª. Drª. Luciana Rodrigues, gerente pedagógica de Educação a Distância da UniAteneu.

Para Márcia Pimentel, procuradora institucional da UniAteneu, com senso de comprometimento e atuação exitosa, as ações e atitudes colaborativas entre os envolvidos no processo avaliativo são capazes de levar a garantir sempre ótimos resultados nas avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do MEC. “A nota máxima obtida do Ministério da Educação para o recredenciamento institucional chancela a qualidade do ensino e a infraestrutura de excelência oferecida aos seus alunos”, disse Márcia Pimentel.

Nas palavras do prof. Dr. Herbert Gomes Martins, pró-reitor acadêmico da UniAteneu, o “5” credencia a instituição para voar mais alto e além. “Queremos diversificar e alargar as oportunidades de ensino para a comunidade com mais cursos e maior presença geográfica da UniAteneu”, disse ele. “A nota 5 conferida pelo Ministério da Educação reafirma a continuidade de um trabalho de longo prazo em busca do melhor para os nossos alunos, com um sistema de ensino completo capaz de apoiar o discente em toda a sua trajetória”, afirmou o prof. Dr. Cláudio Rabelo Bastos, pró-reitor de Relações Institucionais da UniAteneu.



