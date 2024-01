UniAteneu forma novos cirurgiões-dentistas na primeira turma de Odontologia

O Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) oportunizou a realização do sonho de 22 novos cirurgiões-dentistas, que serão entregues brevemente ao mercado odontológico de Fortaleza e do estado do Ceará. Eles fazem parte da primeira turma de alunos concludentes da graduação em Odontologia, que finalizaram as suas atividades acadêmicas no semestre 2023.2. Atualmente, o curso dispõe de um projeto pedagógico sólido e inovador, o qual apresenta metodologias inovadoras e práticas adequadas, alinhadas à uma matriz curricular atualizada que atende as diretrizes e ao mercado de trabalho.

Em 2023, a graduação de Odontologia da UniAteneu obteve conquistas relevantes que reforçam ainda mais a seriedade e o compromisso da instituição no processo de formação dos discentes. Ao longo dos anos, o curso passou por uma estruturação do corpo docente que culminou em um desenvolvimento técnico-científico de excelente qualidade, além da atuação destes professores no mercado profissional em diversas áreas. Além disso, a coordenação se mantém ativa na recepção ao aluno, assim como na gerência de todos os processos acadêmicos e administrativos que envolvem o corpo discente/docente, infraestrutura, estágios e extensão curricular.

