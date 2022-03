Centro Integrado de Saúde Ateneu disponibiliza atendimento com preço acessível

O Centro Universitário Ateneu está cada vez mais atualizado com as necessidades de formação e atualização para o mercado profissional. Para isso, lançou 38 cursos de pós-graduação na modalidade de ensino a distância (EaD), nas áreas da Gestão, Educação, Direito e Tecnologia. Os cursos trazem uma proposta de formação em nível de pós-graduação lato sensu, sendo totalmente digitais e podendo ser finalizados em até oito meses. Estão alinhados com a atual demanda por profissionais de alta performance distribuídos em diferentes campos de atuação, considerando o momento de retomada econômica e as oportunidades que surgem no contexto de hoje.

Os novos cursos de pós-graduação digital da UniAteneu oferecem carga horária otimizada, sendo utilizadas metodologia moderna mesclando videoaulas, e-books, trilhas de aprendizagem e recursos de gamificação. Todas as especializações ou MBAs estão em conformidade com o Ministério da Educação, o que garante a qualidade dos cursos ofertados. Outro diferencial é a possibilidade de o aluno fazer o seu curso de pós-graduação em uma instituição de ensino superior (IES) classificada entre as 100 melhores instituições de ensino do Brasil pela Revista Exame (2017). Os ambientes tecnológicos e os tutores que darão suporte aos alunos são os mesmos disponibilizados para os acadêmicos da graduação.

Para a gerente pedagógica da Diretoria de Educação a Distância, profª. Drª. Luciana Rodrigues, mesmo vivendo em um país de grande extensão territorial e realidades diversificadas, o ensino de qualidade está à disposição de qualquer pessoa, desde que ela tenha disposição e um computador com a acesso à Internet para estudar através do modo EaD. “Nossos cursos vão ser totalmente digitais, no qual todas as atividades serão realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), flexibilizando assim os estudos e otimizando o tempo. Uma vez que o processo de ensino-aprendizagem acontece por meio de um ambiente virtual, o aluno tem facilidade para montar o plano de estudo de acordo com a sua realidade, pois é possível se aperfeiçoar sem ter que atrapalhar ou até mesmo interromper suas atividades profissionais e pessoais”, explicou a gerente pedagógica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os cursos de pós-graduação digital da UniAteneu foram criados para formar profissionais que terão no futuro um currículo atual, tecnológico, criativo e competitivo. “O aluno não terá a necessidade de apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e sim um projeto aplicado na última disciplina do curso. O diferencial são os objetos de aprendizagem que permitem o aluno ter uma experiência enriquecedora junto a um autoestudo, sem falar que as ofertas de cursos são condizentes com a demanda do mercado atual. Também existe um apoio ao longo de toda a jornada acadêmica com tutores capacitados que não vão deixar o aluno sozinho ao longo de sua trajetória de aprendizagem”, afirmou Ricardo Zambrano Júnior, diretor de Educação da Distância da UniAteneu.

Veja a lista dos cursos de pós-graduação EaD ofertados:

- Área da Gestão:

Especialização em Administração Pública

Especialização em Controladoria Financeira

Especialização em Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação

Especialização em Gestão de Processos

Especialização em Gestão do Processo de Inovação

Especialização em Gestão e Orientação Escolar

Especialização em Gestão Empresarial

Especialização em Gestão Estratégica de Marketing

Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas

Especialização em Gestão Financeira e Contábil

- Área da Educação:

Especialização em Educação Inclusiva e Diversidade

Especialização em Distúrbios da Aprendizagem

Especialização em Ensino da Língua Espanhola

Especialização em Ensino da Língua Inglesa

Especialização em Ensino de Artes

Especialização em Ensino de Ciências

Especialização em Ensino de Matemática

Especialização em Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais

Especialização em Neuroeducação

Especialização em Psicopedagogia Escolar

Especialização em Secretariado Escolar

Especialização em Tecnologias Educacionais

- Área do Direito:

Especialização em Arbitragem e Mediação de Conflitos

Especialização em Compliance

Especialização em Direito Digital

Especialização em Direito dos Novos Negócios

Especialização em Direito Internacional

Especialização em Direitos LGBT+

Especialização em Perícia e Auditoria Contábil

- Área da Tecnologia:

Especialização em Administração de Dados

Especialização em Análise e Projeto de Software

Especialização em Ciência de Dados

Especialização em Cyber Security

Especialização em Desenvolvimento Mobile

Especialização em Desenvolvimento Web

Especialização em Inteligência Artificial

Especialização em Internet das Coisas

Especialização em Web Design

SERVIÇO:

Centro Universitário Ateneu

Site: https://uniateneu.edu.br/

Contatos: 0800 006 1717



Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags