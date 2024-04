UniAteneu lança novos cursos de TI para atender demandas do mercado

Com o intuito de capacitar novos profissionais e atender a uma demanda crescente na área de TI, o Centro Universitário Ateneu lançou, em 2023, os cursos de Engenharia de Software e Engenharia da Computação , nas modalidades presencial e à distância (EaD). O objetivo é formar e qualificar os alunos para estarem aptos a desenvolverem tecnologias inovadoras e emergentes, contribuindo para o crescimento econômico do Ceará e do País, além de oferecê-los a oportunidade de ingressar em uma carreira promissora.

O mercado da tecnologia da informação (TI) em Fortaleza e no Ceará está aquecido e movimenta cerca de R$ 1 bilhão por ano, a partir da operação de 9,5 mil empresas que geram 43 mil empregos, segundo dados que foram apresentados no I Encontro Empresarial 2023 – Nordeste , ocorrido em maio de 2023 na capital cearense. O setor obteve um crescimento de 20% no estado nos últimos anos. O recorte da realidade do cenário local exposto recentemente sinaliza que o ramo está aquecido e com potencial para crescer ainda mais a curto e médio prazo.

A graduação em Engenharia de Software foca no desenvolvimento, manutenção e gestão de sistemas de software de alta qualidade, preparando os alunos com metodologias ágeis, gestão de projetos, IA, visão computacional e práticas de desenvolvimento modernas. Já o Curso de Engenharia da Computação oferece uma formação sólida em hardware e software, permitindo aos discentes projetar e integrar sistemas computacionais, robótica e machine learning. Ambos os cursos incorporam projetos práticos, estágios e parcerias com empresas do setor, mantendo a inovação e relevância na formação dos alunos.

Para garantir uma formação de excelência e de qualidade, a UniAteneu investe em uma infraestrutura tecnológica avançada, incluindo laboratórios de computação de última geração, softwares e ferramentas de desenvolvimento modernos, além de plataformas de aprendizado on-line para suportar tanto as aulas presenciais quanto as em EaD, proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizado prática e atualizada com as tendências do mercado.

Os profissionais graduados nos cursos de Engenharia de Software e Engenharia da Computação poderão atuar em diversas áreas, como desenvolvimento de software, engenharia de sistemas, inteligência artificial, análise de dados, segurança cibernética, gestão de projetos de TI, consultoria em tecnologia entre outras. A versatilidade da formação permite que eles se adaptem a diferentes setores do mercado, desde startups inovadoras até grandes corporações.

Além dos dois cursos de bacharelado, são ofertados outros de graduação tecnológica, como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Gestão da Tecnologia da Informação, projetados para serem concluídos em um período mais curto, focando nas habilidades práticas e na rápida inserção no mercado de trabalho. Estes cursos combinam flexibilidade e conteúdo atualizado com as demandas do mercado e uma abordagem prática, permitindo que os alunos desenvolvam competências específicas e relevantes para as suas carreiras.

O prof. Me. Sandro Costa Mesquita, coordenador dos cursos de graduação e pós- graduação em TI da UniAteneu, considera a implantação dos cursos essencial para suprir a demanda local e regional por profissionais de TI qualificados. “Eles representam uma oportunidade única para os futuros alunos iniciarem uma carreira sólida e promissora em tecnologia, além de permitir que os atuais discentes ampliem as suas competências e perspectivas de trajetória profissional. A formação oferecida pela UniAteneu prepara os alunos não apenas para atender às necessidades atuais do mercado, mas para se tornarem líderes e inovadores no futuro da tecnologia”, explicou o coordenador.

Para a profª. Ma. Mirele Cavalcante, pró-reitora acadêmica da UniAteneu, devido à área da tecnologia estar conectada com a inovação, transformação digital e desenvolvimento de projetos, mais facilmente surgem novas profissões voltadas para esse nicho de mercado. “Ofertamos cursos tecnólogos que capacitam o aluno em um menor tempo de forma que consiga rapidamente ingressar no mercado de trabalho; e também os cursos de bacharelado, que demandam mais tempo, mas possibilitam que o discente tenha a sua formação mais generalista para, após formado, buscar conhecimento em uma área específica. Uma das nossas apostas são os cursos da área de TI. Estamos investindo em toda a infraestrutura necessária, softwares de ponta, laboratórios modernos e um currículo que atende o cenário atual”, afirmou a pró-reitora.