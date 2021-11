UniAteneu implanta clínica odontológica e amplia a oportunidade de experiências práticas aos alunos

A clínica odontológica do Curso de Odontologia da UniAteneu beneficiará a comunidade com atendimento realizado por alunos e professores

O Centro Universitário Ateneu inicia uma nova fase no Curso de Odontologia com a implantação da Clínica Escola de Odontologia ocorrida neste mês de novembro, que vai impactar no aprendizado prático dos alunos e atender à comunidade do entorno. A chegada do equipamento, instalado na unidade acadêmica Lagoa de Messejana, oportunizará experiência clínica aos discentes que ainda estão em formação, e beneficiará alunos e colaboradores da UniAteneu. O atendimento também estará disponível para o público externo, mediante agendamento e avaliação clínica.

A clínica odontológica tem uma área total de 400 m² e é constituída de ambientes como a recepção, o escovódromo, a coordenação clínica, a sala de equipamentos, o almoxarifado, a sala de materiais estéreis, a central de esterilização, a sala de expurgo, consultórios odontológicos, sala de raio-X, estação de imagem e farmácia. Serão oferecidos atendimentos para profilaxia, tratamento de canal, ortodontia, restaurações, cirurgias, implantes, atendimento a crianças e pacientes com necessidades especiais, pacientes com disfunção da articulação temporomandibular (DTM), extração, confecção de próteses entre outros.

O equipamento dispõe de uma estrutura de apoio para as práticas, como sala de raio X periapcal, farmácia, estação de imagens, sala de expurgo entre outros ambientes (Foto: Divulgação/UniAteneu)



“O funcionamento da Clínica Escola de Odontologia é uma grande conquista para os gestores, professores e alunos. Uma vez que a graduação em Odontologia é um curso prático, os alunos poderão praticar e aplicar todo o conhecimento adquirido nas aulas teóricas e práticas laboratoriais, através de um atendimento seguro e humanizado aos pacientes, e principalmente, será uma grande oportunidade de assistir à população que, ainda hoje, carece de saúde bucal, proporcionando saúde e bem-estar aos pacientes”, afirmou a profª. Drª. Manoela Figueirêdo, coordenadora do Curso de Odontologia da UniAteneu.

Para a profª. Ma. Joyce Magalhães, coordenadora e responsável técnica da Clínica Escola de Odontologia da UniAteneu, a implantação e funcionamento da clínica odontológica representa uma conquista relevante para os gestores, discentes e docentes da instituição. É através do atendimento clínico que os alunos praticarão todo o conhecimento adquirido nas aulas teóricas e práticas laboratoriais de forma segura e humanizada. “A clínica constitui uma grande oportunidade de acesso ao serviço odontológico, especialmente, para a população que ainda necessita de assistência à saúde bucal. Logo, acreditamos que a clínica escola será um meio de aproximação entre o ensino, o serviço e a comunidade, caracterizando-se como um espaço de integração, auxiliando na formação de futuros profissionais e dando suporte à comunidade”, ressaltou a coordenadora.

A expectativa dos alunos

Um dos espaços de experimento dos alunos é o de revelação de raio X, para a tomada de decisão dos tratamentos dos pacientes (Foto: Divulgação/UniAteneu)



Elivânia Lígia Barbalho, acadêmica do Curso de Odontologia da UniAteneu, entende que a clínica é fundamental para o desenvolvimento dos alunos. Segundo ela, essa vivência proporciona uma efetivação da teoria nos procedimentos que serão realizados. “É um momento de desenvolver nossas habilidades, tanto no atendimento clínico quanto na nossa capacidade interpessoal. Esperei muito por esse momento. Estou muito feliz!”, compartilhou Elivânia Lígia.

Já Wigor Dennes da Silva, também acadêmico de Odontologia na UniAteneu, afirma que a prática clínica é indispensável desde cedo, já que o contato entre dentista e paciente é de suma importância para o aprimoramento do aluno e o seu ganho de experiência. “Como aluno, tenho o desejo de entrar na rotina, mesmo que de forma parcial, para ir conhecendo a prática odontológica do básico ao mais avançado!”, disse Wigor Dennes.

Integração aluno-paciente

Os 15 consultórios odontológicos estão todos preparados com equipamentos de última geração para o melhor atendimento aos pacientes (Foto: Divulgação/UniAteneu)



Duas das disciplinas do Curso de Odontologia a terem atividades práticas na clínica odontológica são a de Periodontia e Odontopediatria, ambas ministradas pelo prof. Me. Pedro Jessé Lima Veras. Para ele, o equipamento é uma importante ferramenta de pesquisa e produção de material científico, além de os alunos poderem desenvolver as habilidades clínicas e beneficiar a comunidade. “A clínica também ajudará os alunos a desenvolverem um atendimento mais humanizado, empático e focado tanto no atendimento individual como familiar, mostrando assim a consciência do seu papel social e de cidadania”, afirmou o prof. Me. Pedro Jessé Lima.

Na visão do docente, a clínica ainda oportuniza aos alunos a possibilidade de conseguir unir e praticar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, além de fornecer aos pacientes um atendimento integral. “Pensando no paciente como um todo, podemos afirmar que a clínica também funcionará como porta de entrada para o atendimento de outros cursos, através do encaminhamento para a Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia e Psicologia”, complementou.

Os tratamentos odontológicos serão realizados por alunos do Curso de Odontologia sob a supervisão e orientação dos professores, e acontecerão durante o período de realização do curso, o que quer dizer que o início e o tempo de duração do tratamento estão diretamente relacionados ao início e duração dos semestres letivos. No Curso de Odontologia, os alunos das disciplinas de Odontogeriatria, Dor Orofacial, Acupuntura e Homeopatia, Endodontia, Estomatopatologia Oral e Maxilofacial, Dentística, Reabilitação Oral e Protética, Cirurgia e Implantodontia, Clínicas Integradas também terão práticas na clínica odontológica, entre outras.

Estrutura tecnológica para atendimento

Ao passar pelas diferentes disciplinas, os alunos terão a oportunidade de vivenciar práticas em todos os ambientes da clínica odontológica (Foto: Divulgação/UniAteneu)



Para a experiência do aluno e o atendimento ao público com qualidade e eficiência, o equipamento dispõe, inicialmente, de 15 consultórios e também motores endodônticos, localizadores apicais, motores de implante, laser, ultrassom, morpheus, fotopolimerizadores, jatos de bicarbonato, câmeras intra-orais, televisores acoplados a câmeras para transmissão ao vivo dos procedimentos aos alunos e treinamento. Todos os equipamentos são de última geração, visando um aprendizado com o que há de mais moderno no universo da Odontologia.

Agendamento para as consultas

O agendamento é realizado por meio do telefone da recepção da clínica odontológica no número (85) 3022-3440, em que o paciente será informado da data e horário para comparecimento à primeira consulta. Nela, o paciente será avaliado e, a partir daí, será apresentado o seu plano de tratamento, que deverá ser seguido dentro dos planos das disciplinas ofertadas no curso no semestre. Os tratamentos têm um preço de custo e os valores cobrados estão diretamente relacionados aos materiais utilizados. A triagem acontece nas segundas, terças e quartas-feiras das 18h às 20h e nas quintas e sextas-feiras, das 17h às 19h.

Conheça as instalações da Clínica Escola de Odontologia da UniAteneu.

SERVIÇO

Centro Universitário Ateneu

Site: https://uniateneu.edu.br/

Contato: 0800 006 1717



