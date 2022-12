UniAteneu lança especialização com simulações reais sobre Prática criminal e do Tribunal do Júri

O aluno terá aulas de simulações em situação real ministradas por professores com vasta experiência em Prática Criminal e do Tribunal do Júri, como delegados, juízes, promotores de justiça, defensores públicos e advogados renomados

O mercado profissional no campo jurídico é dinâmico e a cada novidade que surge, é importante que o bacharel em Direito, ou mesmo que já tem alguma formação complementar, busque se aprimorar para aplicar no cotidiano. Com o objetivo entregar às instituições e empresas privadas especialistas cada mais capacitados, o Centro Universitário Ateneu lançou o Curso de Especialização em Prática Criminal e do Tribunal do Júri – Teoria e Prática, com carga horária de 440h, duração de 14 meses com aulas quinzenais aos sábados e oferta para turmas nas unidades acadêmicas Grand Shopping e Harmony – Bezerra de Menezes.

O curso é destinado às pessoas graduadas em qualquer área do conhecimento que exerçam ou pretendam exercer atividades no âmbito do Sistema Jurídico Penal Brasileiro, dentre eles, advogados, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, educadores do campo sociojurídico, servidores públicos, gestores ou pessoas interessadas em aprimorar seus conhecimentos na dinâmica prática do ramo do Direito Penal e do Tribunal do Júri. A especialização tem em seu corpo docente professores com vasta experiência no campo de atuação a que o curso se destina, que são delegados, juízes, promotores de justiça, defensores públicos e advogados. O curso tem terá simulações em situação real e estudos de casos práticos.



A especialização tem em seu corpo docente professores com vasta experiência no campo de atuação a que o curso se destina



“Ser criminalista é tarefa árdua. É preciso muito estudo, muita disciplina, muita determinação, mas não só. Além disso, é necessário estar vocacionado a exercer uma das mais nobres funções: a de se fazer justiça. O profissional que atua no Tribunal do Júri deve estar sempre atento aos mínimos detalhes, acompanhar o caso desde a sua origem, na fase de investigação policial, conhecer minuciosamente todos os fatos em questão e, por fim, entregar-se ao que se busca alcançar. Com conhecimento e determinação, estará apto a exercer sua nobre missão. O curso é de fundamental relevância para quem quer atuar em plenário, na defesa dos interesses de seus clientes, da lei e da Constituição Federal”, afirmou Ricardo Romagnoli do Vale, delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e diretor do Departamento Administrativo-Financeiro da PCCE.

Para o delegado da PCCE, Carlos Teixeira Teófilo, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações do Ceará (DDFCE), fazer uma pós-graduação como a Especialização em Prática Criminal e do Tribunal do Júri – Teoria e Prática, voltada para o dia a dia profissional, é essencial para a vida de quem trabalha na área jurídica, visto que muitos possuem conhecimentos teóricos, mas não sabem aplicar na prática o que aprenderam nas cadeiras universitárias.

A formação é destinada a graduados em qualquer área do conhecimento que exerçam ou pretendam exercer atividades na área penal



Na visão do prof. Afonso Paulo Albuquerque de Mendonça, coordenador do curso, trata-se de uma especialização diferenciada na área jurídica, porque o curso é ministrado por grandes profissionais, com larga vivência em suas áreas de atuação. São professores que aliam o conhecimento em Direito Penal e em Direito Processo Penal à expertise de suas atividades como advogados, defensores públicos, juízes, delegados e a experiência no Ministério Público e nos tribunais. “A UniAteneu possui toda a infraestrutura de salas apropriadas para o treinamento e a realização das atividades de um modo geral e júri simulado. Ainda terá a mentoria dos professores que acompanharão os alunos em casos reais, partindo do início até a interposição dos recursos em todas as instâncias”, explicou o coordenador.

Ao longo do curso, o aluno aprenderá sobre os seguintes assuntos:

- Inquérito policial e procedimentos de investigação preliminar;

- As diversas modalidades de prisão cautelar (prisão em flagrante, audiência de custódia, prisão preventiva, prisão temporária e prisão domiciliar);

- Ação penal da iniciativa privada;

- Tribunal do Júri;

- Análise prática quanto ao recebimento da denúncia – resposta à acusação e estratégias quanto a postulação probatória;

- Atuação probatória da defesa na primeira fase do procedimento;

- Temas abordados em alegações finais;

- Aspectos legais do recurso de apelação e do recurso em sentido estrito;

- Principais aspectos legais dos recursos aos tribunais superiores, sobre o processamento dos recursos nos tribunais, sobre execução criminal e revisão criminal;

- Sustentação oral na área criminal.



SERVIÇO:

Curso de Especialização em Prática Criminal e do Tribunal do Júri – Teoria e Prática

- Unidades acadêmicas de oferta:

Unidade Grand Shopping

Endereço: Av. Frei Cirilo, 3840. 3º Piso – Messejana | Fortaleza (CE)

Unidade Harmony – Bezerra de Menezes

Endereço: Av. Humberto Monte, 2929. Pici. Fortaleza (CE)

Site: https://uniateneu.edu.br/

Contato: 0800 006 1717

WhatsApp: (85) 98159 1273



Matrículas: https://inscricao.uniateneu.edu.br/pos-premium

