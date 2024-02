Aspectos comportamentais dos alunos é princípio fundamental da UniAteneu

Sobre este assunto, a UniAteneu prepara os alunos dos cursos de graduação para o ingresso nas atividades profissionais, com formações que garantem uma melhor preparação comportamental para o ingresso deles nas atividades da futura profissão, além da técnica. O nivelamento preparatório para o estágio curricular é uma das ações promovidas pelo Núcleo de Apoio à Carreira (NAC), onde são abordadas temáticas que ressaltam a importância da boa conduta e do desempenho com um olhar mais humanizado no ambiente profissional, nas diferentes áreas que irão atuar.

Preparar bem o aluno tecnicamente e esquecer o lado comportamental das relações de trabalho e estratégias de carreira é um erro que o aluno paga caro na maioria das instituições. Atualmente, vivemos em um mundo onde a ansiedade e o deslumbramento provocado pelas redes sociais se somam à frieza das relações nas grandes corporações e às consequências de um mundo moderno caótico, em que prevalece o imediatismo e a competitividade interna no mundo do trabalho.

O programa "Gerindo o Futuro", desenvolvido pelo NAC, proporciona para os discentes a oportunidade de projetar uma carreira mais assertiva Crédito: Divulgação/UniAteneu

“O profissional de excelência se destaca não somente por seus conhecimentos teóricos, mas também por seu desempenho para lidar com situações diversas, sendo, inclusive, um fator decisivo nas contratações, permanência e crescimento do profissional na empresa. Participar do nivelamento é requisito para iniciar o estágio, e muitos de nossos alunos são bem avaliados nos campos, resultando em efetivação. Nossas oficinas preparatórias para o mercado de trabalho trazem uma perspectiva voltada para o comportamento, onde são explorados temas atuais em concordância com as soft skills mais requisitadas”, afirmou Andreza de Freitas Albuquerque, coordenadora do NAC.

Outro projeto desenvolvido pelo NAC é o programa “Gerindo o Futuro”, que se trata de um projeto em que permite que o setor faça o acompanhamento da trajetória dos discentes que estão em estágio extracurricular, proporcionando debates entre eles, quando manifestam suas conquistas e aprendizados. Segundo Andreza Albuquerque, estes encontros possibilitam identificar as competências mais requisitadas pelo mercado de trabalho em cada campo profissional, convertendo os pontos de melhorias em oportunidades focadas nas habilidades comportamentais e sociais diversas.

Na visão de Suziane Gadelha, supervisora de carreiras da UniAteneu, as empresas contratam os seus talentos pelas habilidades técnicas, mas demitem por inaptidão comportamental, sendo este um pensamento conhecido e reverberado no mercado de trabalho. “A visão da UniAteneu sobre a importância da carreira de seus alunos ativos e já formados está para além de inseri-los mercadologicamente, pois atuamos para que os mesmos se mantenham empregáveis. Preparar para o mundo do trabalho é preparar para a vida e para o alcance de objetivos pessoais e profissionais, pois os mesmos não são dissociáveis, afinal, não há dignidade humana sem trabalho”, ressaltou Suziane Gadelha.

O modelo de ensino da UniAteneu capacita os alunos para obterem um diferencial competitivo nas suas respectivas áreas, levando em consideração as soft skills Crédito: Divulgação/UniAteneu

O programa “Segue o Líder”, por exemplo, é um projeto de desenvolvimento dos líderes de turma da UniAteneu, que tem o propósito de preparar alunos de diferentes cursos de graduação de todas as unidades acadêmicas para se tornarem líderes de alto impacto em suas vidas pessoais e profissionais, se destacando por serem líderes efetivamente diferenciados. Periodicamente, nos encontros que reúnem todos estes discentes, também são realizadas palestras e formações pelo Núcleo de Apoio à Carreira para aprimorar o desenvolvimento comportamental no exercício de liderança deles diante das ações desenvolvidas.