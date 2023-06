Clínica Escola de Odontologia da UniAteneu implanta atendimentos em diferentes especialidades

A Clínica Escola de Odontologia do Centro Universitário Ateneu iniciou, em outubro de 2022, a realização de procedimentos em diferentes especialidades odontológicas para a comunidade acadêmica e o público externo. Os atendimentos são feitos de segunda à sexta-feira no período da tarde, das 13h30min às 16h30min, nas áreas da Endodontia (tratamento e retratamento de canal), Odontologia Estética e Preventiva, Cirurgia Oral e Estomatologia, Ortodontia (aparelho), Harmonização e Reabilitação Oral.

Os atendimentos são executados por professores e alunos do curso de Odontologia da UniAteneu que estão entre o 5º ao 10º semestre da graduação. Caso a intervenção exija uma maior complexidade, os procedimentos são realizados pelos docentes, que são especialistas experientes nas diferentes áreas da Odontologia. Caso não tenha encaminhamento, o paciente pode fazê-lo na própria clínica odontológica, seja para tratamento de canal, biópsia, implante, prótese, botox entre outros.

Do ponto de vista tecnológico, a Clínica Escola de Odontologia dispõe de equipamentos de última geração para garantir a qualidade dos atendimentos especializados. São utilizados localizadores apicais, motores endodônticos, bisturi elétrico, equipamentos de laserterapia e motores de implante. Somado a toda esta infraestrutura, existe um corpo docente especializado e atualizado nas técnicas atuais de intervenção terapêutica, que repassam todo o conhecimento prático para os alunos.



O paciente faz uma avaliação inicial e o orçamento é informado após a primeira consulta Crédito: Divulgação/UniAteneu

Os atendimentos especializados disponibilizados fazem parte de um projeto extracurricular, que oferece aos discentes que já passaram pelas disciplinas de Endodontia, Cirurgia, Dentística, Periodontia, Ortodontia e Reabilitação Oral a oportunidade de realizar diferentes práticas. Além disso, tem um importante papel social, uma vez que possibilita ao público em geral realizar um tratamento especializado e acessível do ponto de vista financeiro. O paciente faz uma avaliação inicial e o orçamento é informado após a primeira consulta.

“Para mim como aluna, a implantação dos atendimentos especializados é essencial para o meu preparo profissional, pois de uma forma positiva me faz manter uma constante busca em evoluir na prática clínica, assim como me proporciona uma maior confiança nos atendimentos, me ensina ainda mais sobre as relações interpessoais, a lidar com as pessoas e pacientes da melhor forma, trazendo aprendizados não só limitados à clínica odontológica, mas também à vida pessoal”, afirmou Ana Paula Caracas, acadêmica do curso de Odontologia da UniAteneu.

Para Sérgio de Araújo Marques Filho, acadêmico do curso de Odontologia da UniAteneu, a prática nos atendimentos especializados é importante para a formação, porque pode gerar interesse do aluno em seguir colocando em prática aquela especialidade em um curso de pós-graduação, além de proporcionar uma aproximação com o professor, que pode ser um futuro orientador em produções científicas e acadêmicas acerca dos casos apresentados na clínica.

“Também considero relevante o atendimento de qualidade dado ao público que nos procura, garantido a segurança e o benefício do paciente. Acaba por ser uma via de mão dupla, onde o paciente é bem atendido e o aluno aprende e se desenvolve, saindo do curso futuramente como um profissional melhor qualificado”, reforçou Sérgio de Araújo.



Para obter mais informações sobre os atendimentos, os interessados podem ligar ou enviar mensagem no WhatsApp (85) 3022 3440 Crédito: Divulgação/UniAteneu

Segundo a profª. Ma. Joyce Magalhães, coordenadora da Clínica Escola de Odontologia, os Grupos de Atendimento em Odontologia (GAOs) têm como principal objetivo contribuir para a formação dos acadêmicos do curso de Odontologia através de atividades práticas, buscando aprofundar especialidades e casos que requerem maior complexidade de manejo e tratamento.

“O acadêmico possui uma excelente oportunidade de desenvolver, para além dos atendimentos da graduação, o senso de diagnóstico clínico, bem como aprimorar suas habilidades técnicas e manuais. Além disso, a comunidade ao entorno se beneficia de um atendimento odontológico cada vez mais individualizado, humanizado e em total conformidade com todos os parâmetros de biossegurança, qualidade, evidência científica e tecnologia”, ressaltou a coordenadora.

“A Clínica Escola de Odontologia da UniAteneu tem melhorado o acesso da comunidade aos serviços odontológicos no que tange à educação em saúde oral, à prevenção e ao tratamento nas diversas especialidades. São atendidos pacientes em uma área de abrangência do bairro de Messejana e das cidades de Eusébio, Aquiraz e demais regiões do entorno da instituição de ensino superior, assim como pacientes de todas as idades e condições de saúde, de forma ética, segura, acessível e eficaz. Por meio da Clínica Escola de Odontologia, o curso de Odontologia da UniAteneu garante acompanhamento preventivo ao longo da vida do paciente”, explicou a profª. Drª. Manoela Figueirêdo, coordenadora do Curso de Odontologia da UniAteneu.



Dias e horários dos atendimentos especializados

Segunda-feira: Endodontia (tratamento de canal e retratamento de canal)

Terça-feira: Odontologia Estética e Preventiva (tratamento periodontal e restaurador)

Quarta-feira: Cirurgia Oral e Estomatologia (diagnóstico de lesões bucais, biópsias, extração de terceiros molares e demais cirurgias)

Quinta-feira: Ortodontia (tratamento ortodôntico) e Harmonização (botox, peeling e microagulhamento)

Sexta-feira: Reabilitação Oral (coroas, prótese total, prótese removível e prótese sobre implante)

Serviço

Clínica Escola de Odontologia da UniAteneu

Contato para marcação de consultas: (85) 3022 3440 (WhatsApp)

Endereço: Rua Manoel Arruda, 70, Messejana – Fortaleza/CE

Site: uniateneu.edu.br