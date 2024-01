UniAteneu desenvolve ações com foco no crescimento da carreira dos alunos

Ao longo de toda a formação, o aluno da UniAteneu tem todo o suporte e preparação para conquistar as melhores vagas no mercado de trabalho, a partir da atuação do Núcleo de Apoio à Carreira

O Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) investe na empregabilidade e carreira do aluno durante toda a sua trajetória, com a realização de atividades formativas, preparação para ingressar no mercado de trabalho e a oferta de oportunidades exclusivas nas mais diversas áreas do conhecimento através do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC). O setor promove consultoria de currículos, aconselhamento profissional personalizado e oficinas que abordam temas variados, trabalhando, especialmente, as soft skills mais requisitadas. Dentre as ações, são divulgadas diariamente vagas de estágio e emprego, a partir dos convênios estabelecidos com mais de 1.000 empresas parceiras.

A relação do NAC com o mercado de trabalho, por meio dos convênios pactuados, proporciona uma troca de valor entre as empresas e a UniAteneu. À medida que as necessidades dos empregadores são identificadas, o setor propõe atividades de capacitação para o alcance das expectativas profissionais, auxiliando os alunos na conexão com os seus objetivos e interesses de carreira. Essa sinergia com as empresas gerou um benefício aos alunos e egressos, onde somente em 2023 foram divulgadas mais de 2.200 oportunidades de estágio e mais de 1.000 vagas de emprego para ex-alunos já formados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Núcleo de Apoio à Carreira também é responsável por alguns processos que envolvem a realização dos estágios curriculares obrigatórios, a orientação sobre a legislação do estágio, a avaliação de satisfação do aluno no campo de atuação e da instituição que oferta os estágios e o treinamento comportamental. Todos os alunos que iniciam as práticas de estágio passam por uma orientação de carreira do ponto de vista técnico e comportamental, visando direcioná-los ao melhor aproveitamento da prática profissional, que os prepara para uma postura profissional mais produtiva e humanizada.