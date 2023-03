UniAteneu dispõe de equipe de experts capacitados para apoiar os alunos interessados em garantir o Fies

A equipe utiliza uma metodologia diferenciada, prática e fácil para a adesão do financiamento, buscando as melhores opções para os candidatos obterem a forma de pagamento mais acessível para as suas mensalidades com o Fies

Fazer um curso de graduação com o objetivo de se tornar um profissional com carreira promissora no futuro é o sonho de muitos brasileiros. Diante do atual cenário econômico do país, uma opção para poder iniciar a trajetória acadêmica é buscar o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), um programa do Ministério da Educação (MEC) destinado a financiar a mensalidade de alunos que desejam estudar em instituições de ensino superior particulares.

O Centro Universitário Ateneu dispõe de uma equipe de técnicos preparados para atender os interessados que desejam ser contemplados com o Fies, cujas inscrições começaram hoje (07) por meio do site do Fies. Eles estão capacitados para tirar dúvidas e resolver qualquer pendência relacionada ao financiamento estudantil, seja no início ou durante o processo seletivo. As inscrições prosseguem até o dia 10 de março e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 14 de março de 2023.

Informações sobre o Fies

Poderá se inscrever no Fies o candidato que tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos. Após a divulgação do resultado, está previsto pelo MEC efetivar as inscrições dos interessados que ficarão na lista de espera de 21 de março a 18 de maio de 2023.

“Sou muito grata ao Fies e à UniAteneu, pois hoje realizo um grande sonho de cursar Odontologia nesse centro universitário tão renomado, que agrega professores excelentes e que me acolheram tão bem. A UniAteneu é uma instituição de ensino superior de qualidade que busca sempre o melhor para os seus alunos, trabalhando com clareza e empatia. Sempre que precisei de suporte em relação ao Fies e a outras demandas, fui muito bem atendida”, disse Rebeca Kelly de Almeida, aluna do Curso de Odontologia da UniAteneu.

Desde a abertura das inscrições, durante o processo seletivo e ao longo de todo o curso, a equipe de atendimento especializado do Fies dar todo o suporte ao aluno

“Eu tinha um grande sonho que era fazer a graduação em Administração, mas não tinha condições financeiras suficiente na época. Em muitas pesquisas sobre universidades para escolher onde cursar, encontrei a UniAteneu, e foi através dela que conheci a oportunidade de ser beneficiada com o Fies. A equipe de atendimento me ofereceu todo suporte que precisava para conseguir o meu financiamento em 2019.2, e já vou concluir a minha graduação agora em 2023.1. Agradeço todo o apoio e acolhimento que tive na UniAteneu”, relatou Leide Daiane Severo, discente do Curso de Administração da UniAteneu.

Segundo Aline Cavalcante, coordenadora do Núcleo de Apoio Financeiro (NAF) da UniAteneu, um dos momentos mais esperados no semestre na instituição é quando se inicia o processo seletivo do Fies, pois é um período onde a equipe do NAF atua para ajudar na realização do sonho de muitos alunos de fazer a sua graduação. “É por meio do financiamento estudantil que alunos de baixa renda conseguem se inserir no ensino superior e conquistar o seu espaço no universo profissional. Temos um time de experts em Fies que está à disposição dos candidatos à adesão e à renovação do financiamento até o final do curso escolhido. Nosso diferencial está na qualidade do atendimento e no suporte, onde buscamos de forma clara e empática o melhor para os alunos e a instituição”, afirmou Aline Cavalcante.

Graduação na UniAteneu

A UniAteneu oferta cursos de graduação nas áreas da Saúde, Gestão, Tecnologia, Educação, Arquitetura e Engenharias, tanto na modalidade presencial quanto a distância (EaD). Os alunos podem desfrutar de uma infraestrutura de laboratórios, clínicas e espaços de prática qualificados para garantir a excelência do aprendizado. Ao longo da graduação, eles poderão contar com o acompanhamento nos estágios supervisionados, direcionamento de carreira, serviços especializados de apoio ao aluno, professores mestres e doutores com experiência de mercado, entre outras vantagens.

Clique aqui e conheça os cursos de graduação ofertados pela UniAteneu.

Calendário do Fies 2023.1

Inscrições: 07 a 10/03/2023

Resultado: 14/03/2023

Lista de espera: 21/03/2023 a 18/05/2023

SERVIÇO

Centro Universitário Ateneu: https://uniateneu.edu.br/

Contato: 0800 006 1717

Unidades acadêmicas: Lagoa de Messejana, Harmony – Bezerra de Menezes, Siqueira, Grand Shopping, Messejana e Reitoria.



