Pós-graduação da UniAteneu retoma as aulas presenciais dos cursos de especialização e MBAs

As aulas dos cursos de pós-graduação presenciais da UniAteneu começarão no dia 28 de agosto e os interessados ainda podem fazer a matrícula no site: posateneu.com.br

Quando falamos em educação, de um modo geral, é comum pensarmos no modelo tradicional com professores, alunos e aulas. Mas a educação é muito mais que aulas expositivas ministradas por mestres e doutores, mas é convívio, troca de experiências e desenvolvimento de competências interpessoais e intrapessoais. Como as instituições de ensino superior no Ceará vivem um momento de reabertura das atividades presenciais após o controle dos casos de Covid-19, o Centro Universitário Ateneu se prepara para no dia 28 de agosto receber os alunos na retomada dos encontros presenciais nas unidades acadêmicas onde são ofertados cursos de especialização e MBAs.

Na educação presencial, além do conteúdo, são relevantes para o desenvolvimento do profissional as competências técnicas da área de estudo escolhida, assim como as competências interpessoais e intrapessoais. Elas podem ser vivenciadas através das atividades presenciais em sala de aula, laboratórios de ensino, clínicas de atendimento, trabalhos em equipe e individuais, workshops, seminários, debates entre outras atividades. Sobre isto, a UniAteneu possui uma infraestrutura que proporciona ao aluno experiências práticas de mercado com a colaboração de professores especialistas na área, quer seja como campo da gestão, saúde, educação, direito, engenharia ou da moda.

Nos cursos de pós-graduação da UniAteneu, o aluno é capacitado para desenvolver ou aprimorar as suas competências interpessoais, que abrangem a confiança, a influência, o trabalho em equipe, a resolução de conflitos, a adaptação, a responsabilidade, a cooperação, a negociação, a comunicação assertiva dentre outras. Mas para a formação ser completa, é importante que o profissional passe por um processo de absorção das competências intrapessoais, que são a integridade, a perseverança, a produtividade, a objetividade, o foco, a flexibilidade, a iniciativa, a determinação, a ética, o autodidatismo, o autoconhecimento, além de outras.

“A volta das aulas presenciais é um marco importante por propiciar o convívio entre os alunos de pós-graduação, que são profissionais de suas áreas, como forma de troca de experiências, colaboração e trabalho em equipe. Apesar de algumas atividades puderem ser feitas de forma remota, é na presencialidade que todo o efeito educacional é alcançado. Nada melhor que o bom e velho ‘olho no olho’ para estimular as competências não-técnicas do mundo do trabalho”, afirmou o prof. Dr. Adriano Pila, diretor de Pós-Graduação do Centro Universitário Ateneu.

Para ele, outro aspecto fundamental para quem busca se destacar na carreira profissional, passando pela formação especializada na pós-graduação, é o foco mental e comportamental que se alcançam com atividades presenciais nas unidades acadêmicas de ensino. “Fazendo uma comparação, sabemos muito bem da efetividade de exercícios físicos em casa ou na academia, já que em casa o empenho e a chance de perder o foco e desistir são muito maiores. Na educação, não é diferente. Ter o tempo reservado para se dedicar única e exclusivamente aos estudos, em local diferente do conforto do lar, é muito importante para mudar a chave mental do que é necessário dar atenção naquele momento”, complementou o prof. Dr. Adriano Pila. Ou seja, os encontros presenciais proporcionam experiências mais assertivas que impactarão na carreira do aluno no futuro.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o americano Salman Khan, 44, fundador da Khan Academy, uma das maiores plataformas mundiais de educação a distância (EaD), afirmou que se tivesse que escolher entre uma aula presencial com um professor de excelência ou a melhor tecnologia de ensino remoto, sempre iria escolher a presencial. “O que faz a diferença é como se usa cada experiência. Professores reconheceram que, em videoconferência, não é ok ficar apenas dando aulas expositivas porque os alunos se desengajam ou nem aparecem. Deve-se fazer perguntas aos alunos, mantê-los envolvidos. É preciso que a comunicação seja de duas vias e que, ao longo da aula, divida-se a turma em grupos menores para fazer com que os estudantes trabalhem entre si”, argumentou Salman Khan.

Veja os cursos de pós-graduação presenciais da UniAteneu que retornam às aulas presenciais no dia 28 de agosto:

- Direito

Especialização em Auditoria Trabalhista – Legislação Aplicada

Especialização em Direito Aplicado ao Setor Pessoal

Especialização em Direito do Trabalho, Trabalhista e Previdenciário

- Saúde

Especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva

Especialização em Enfermagem Obstétrica e Ginecológica

Especialização em Fisioterapia Cardiorrespiratória

Especialização em Gerontologia

Especialização em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional

- Gestão

MBA em Administração e Negócios

MBA em Controladoria e Finanças

MBA em Gestão de Pessoas

MBA em Gestão e Gerenciamento de Projetos

MBA em Gestão Estratégica da Logística

SERVIÇO

Centro Universitário Ateneu

Site: https://uniateneu.edu.br/

Contato: 0800 006 1717

Unidades acadêmicas: Lagoa de Messejana, Aldeota, Grand Shopping e Harmony – Bezerra de Menezes





Conteúdo de responsabilidade do anunciante

