Grandes Nomes

Último convidado da série de entrevistas Grandes Nomes é diretor exonerado do Inpe, Ricardo Galvão

O especialista faz análises sobre o Governo e opina sobre a situação brasileira na preservação ambiental. A transmissão ocorre hoje, 12, às 11 horas, nas redes sociais do O POVO, e às 16 horas na rádio O POVO/CBN. A entrevista também ficará disponível no site do especial