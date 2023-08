Bernard Appy: secretário da Reforma Tributária é o primeiro entrevistado do Grandes Nomes

Após três décadas de discussão, o debate sobre a reformulação dos impostos brasileiros avançou com a aprovação, no início do mês passado, da proposta de reforma tributária na Câmara dos Deputados. Uma das figuras centrais no Governo em relação ao tema é Bernard Appy, atual secretário executivo de Reforma Tributária do Ministro da Fazenda. O economista é o primeiro convidado da 20ª edição do projeto Grandes Nomes do O POVO, e concederá entrevista nas redes sociais e na Rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 7, às 12h e às 16 horas, respectivamente.

Caso aprovada pelo Senado, a reforma tributária será implementada de forma gradual até 2033 e reduzirá o número de impostos, substituindo os cinco vigentes (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) por três novos tributos (o de Contribuição Social de Bens e Serviços - CBS, federal; o Imposto sobre Bens e Serviços, estadual e municipal; e o Imposto Seletivo, com efeito regulatório, para desestimular produtos que ofereçam risco à saúde e ao meio ambiente).

Segundo Appy, o modelo de tributação atual é complexo e disfuncional, e a proposta de reformulação é resultado de “um trabalho grande de formulação técnica e de formulação política também para poder chegar onde nós chegamos”. O economista também adianta que, além da simplificação dos impostos, a alíquota deve se manter na média da atual, sem aumento do peso tributário e com maior transparência, fator que trará benefícios para todos.

“Vai ser exatamente a mesma que se paga hoje, mas com uma grande diferença: agora vai ser transparente. As pessoas vão saber quanto estão pagando”, afirma. Bernard garante que a transparência fechará as “brechas para sonegação que existem hoje no sistema tributário”. Além disso, afirma que a reforma contribuirá para o crescimento do País, com aumento do Produto Interno Bruto (PIB) Potencial em até 12 pontos nos próximos 15 anos.

Foco na redução de desigualdades

Um dos efeitos esperados com a aprovação da reforma é o maior equilíbrio tributário entre as diferentes camadas sociais da população. Bernard Appy explica que um dos pontos da PEC é a diminuição dos impostos para a parcela mais pobre da população e o aumento da parcela para os mais ricos. “É um efeito relativamente pequeno, mas positivo. Há também um efeito muito positivo do ponto de vista de redução das desigualdades regionais”, destaca.

Isso porque, segundo o secretário, a distribuição da arrecadação seguirá o princípio de destino, ou seja, o imposto será destinado ao estado onde o produto é consumido, em vez de ser dividido entre local de origem e local de destino. “Isso inclusive aproxima o pagador do imposto, que é o consumidor, do ente que está prestando serviço para ele, que é o estado ou município onde ele mora”, explica. Dessa forma, completa Appy, a adoção do novo princípio deve melhorar a distribuição regional, favorecendo os estados mais pobres da Federação.