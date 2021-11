Natália Pasternak é a convidada do 'Grandes Nomes, Grandes Entrevistas' desta segunda

Microbiologista Natália Pasternak estreia edição 2021 no projeto Grandes Nomes. Entrevista irá ao ar hoje nas redes sociais do O POVO e na rádio O POVO/CBN

Se antes da pandemia os cientistas pareciam personalidades inalcançáveis, distantes de boa parte do povo brasileiro, hoje grandes pesquisadores já fazem parte da rotina de todos. Seja na imprensa tradicional, através de entrevistas, ou nas redes sociais, comentando e compartilhando informação de credibilidade em seus perfis, um grupo específico deles se destacou: os comunicadores da ciência, segmento que tem como destaque no Brasil a microbiologista Natália Pasternak.

Formada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), Pasternak tem PhD com pós-doutorado em Microbiologia na área de Genética Molecular de Bactérias. Além disso, é fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC), voltado para a promoção de pensamento crítico e políticas públicas baseadas em evidências científicas.

Pelo trabalho de divulgação científica profissional e contribuições valorosas no âmbito do combate à desinformação sobre prevenção e vacinação contra a Covid-19, Natália abre a série de entrevistas especiais do “Grandes Nomes, Grandes Entrevistas”, projeto realizado por O POVO e pela rádio O POVO/CBN que também receberá Luiza Trajano, Preto Zezé, Jessé Souza e Ricardo Galvão.

A entrevista com a microbiologista será transmitida nas redes sociais do O POVO nesta segunda-feira, 8, às 11 horas. No mesmo dia, o bate-papo será veiculado às 16 horas na rádio O POVO/CBN.

Comunicação científica ainda é jovem no Brasil, mas foi acelerada pela pandemia

Ainda que tenha ganhado notoriedade em 2020, a trajetória profissional de Natália Pasternak já tem como foco a comunicação científica há muitos anos. Segundo a bióloga, o fato de que divulgadores de ciência como ela se tornaram conhecidos apenas durante a crise demonstra que a comunicação profissional no segmento ainda é muito jovem no Brasil, ainda que esta seja essencial para o desenvolvimento da própria ciência.

Para ser eficaz, a comunicação deve ser didática e fazer a ponte entre academia, sociedade e gestão pública, funcionando, inclusive, como uma prestação de contas. “Como classe científica, a gente tem a obrigação de dar essa contrapartida, essa transparência, para que a população entenda, se sinta parte e consiga acompanhar os desenvolvimentos da ciência”, ressalta Natália.

Ainda que também seja feita por divulgadores “independentes”, a profissionalização da comunicação científica - e o interesse da sociedade por ela - pode ser um legado positivo da crise, afirma Pasternak. “Espero que tenha servido pelos menos para isso, que não passe depois da pandemia e que a gente retenha esses aprendizados”.

SERVIÇO

Projeto Grandes Nomes – Edição 2021

Entrevista com Natália Pasternak

Quando: Segunda-feira, 8 de novembro de 2021

Onde: Nas redes sociais do O POVO, às 11 horas, e na rádio O POVO/CBN, às 16 horas

Mais informações: https://especiais.opovo.com.br/grandesnomes



