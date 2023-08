O sorriso que traz esperança: Irmã Conceição é entrevistada do Grandes Nomes nesta quarta, 9

Irmã Conceição começou trajetória na pedagogia. Hoje, preside o Lar Amigos de Jesus Crédito: Divulgação

Por onde passa, Irmã Conceição deixa um rastro de alegria. Não à toa, recebeu o apelido de “Irmã Sorriso”. Hoje, como presidente do Lar Amigos de Jesus, ela leva, além de esperança, infraestrutura para quem, de outro modo, não teria um tratamento digno. Exemplo de resiliência, ela é a convidada do projeto Grandes Nomes desta quarta-feira, 9. Em conversa com as jornalistas Neila Fontenele e Camilla Lima, Irmã Conceição contará mais sobre sua trajetória, seu chamado de vida e sua forma de ver o mundo. A entrevista vai ao ar nas redes sociais do O POVO, às 12h, e na Rádio O POVO CBN, às 16 horas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Filha de uma tradicional família de Massapê, Conceição desde muito cedo atendeu o chamado para a vida religiosa. Mas a causa viria a ser muito maior – para além da catequese, ela passaria a se dedicar a crianças e adolescentes com câncer. “A trajetória da minha vida religiosa foi acontecendo naturalmente. Tive uma formação católica na minha família, mas depois o chamado foi acumulando. E fazer o bem é uma coisa que eu me sinto realizada. Não quero outra coisa senão me aproximar das necessidades humanas”, conta a freira. Se engana quem pensa que essa trajetória de cuidado começou no Lar Amigos de Jesus. Formada em pedagogia, Irmã Conceição já tinha na sala de aula um espaço para essa dedicação diária ao outro. A profissão foi uma espécie de treino para o que viria a seguir: cuidar de crianças e adolescentes com câncer, oferecendo um lar para que as famílias tenham o suporte necessário para passar pelo momento de desesperança. A forma como Irmã Conceição encontrou para dar suporte aos pacientes em tratamento foi o sorriso, mas também a luta para trazer condições dignas para essas famílias. Atualmente, o Lar Amigos de Jesus atende diversas famílias que vêm do interior de diversas capitais do Nordeste para tratamento em Fortaleza. Sem família na cidade, é na instituição que elas encontram não só abrigo, mas também medicamentos, alimentação, roupas e meios de transporte.

Não à toa, a instituição recebe o nome de Lar Amigos de Jesus, afinal “lar é mais que casa”, ressalta a religiosa. E a Irmã se faz presente em todas as necessidades: seja pilotando a kombi para transportar as crianças para passeios ou idas ao hospital, seja correndo atrás de doações para manter toda a estrutura do espaço, seja animando o dia a dia das crianças. “A gente começa o dia fazendo oração e cantando. Eu não sei cantar, mas sei fazer ‘zuada’”, adverte, em meio a gargalhadas. Sobre Irmã Conceição Conhecida como “Irmã Sorriso”, Irmã Conceição é filha de uma tradicional família de Massapê (CE) e presidente do Lar Amigos de Jesus, fundado em 1987. Há mais de três décadas, se dedica à filantropia e à vida religiosa. Em 2018, foi homenageada com a Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua, maior honraria da justiça cearense.

Projeto Grandes Nomes - 20ª edição Desde 2003, o projeto do Grupo de Comunicação O POVO traz para o público histórias de vida e experiências de personalidades consideradas referências em suas áreas de atuação.

