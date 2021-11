Fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano é a entrevistada do 'Grandes Nomes' desta terça, 9

A segunda convidada do projeto "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas" é Luiza Trajano, empresária brasileira que está à frente da rede de lojas Magazine Luiza. A transmissão ocorre hoje, 9, às 11 horas, nas redes sociais do O POVO, e às 16 horas na rádio O POVO/CBN. A entrevista também ficará disponível no site do especial.

Durante a conversa, Luiza falará sobre a trajetória e ascensão da marca, que atualmente está presente em 18 estados brasileiros com mais 1.100 lojas e 47 mil colaboradores. De acordo com a empresária, o início em Franca, município do interior de São Paulo, foi simples e familiar. Para ela, seu sucesso no mundo das vendas se deu, principalmente, graças à sua habilidade de se colocar no lugar do cliente.

Além de ser uma grande empresária, Luiza é conhecida por sua atuação em prol de pautas sociais. É líder do Grupo Mulheres do Brasil, formado em 2021 por diferentes personalidades femininas, cujo objetivo é atuar na melhora de vários setores no País. Na entrevista, Luíza revela planos e projetos para a educação e a saúde, áreas ainda mais fragilizadas no Brasil durante a pandemia.

“A vida inteira eu fui uma mulher política. Ser política é participar do desenvolvimento da sociedade. Desde menina, sempre lutei pela igualdade, essa sensação de sentir que a cidade era minha e eu tinha que contribuir. Sou política de natureza porque aprendi, desde cedo, que a solução está na gente e não no outro. Isso faz com que você se engaje”, declara a empresária.

Grandes Nomes, Grandes Entrevistas

Grandes Nomes é uma série de entrevistas que O POVO realiza há 20 anos, com personalidades relevantes nas mais diversas áreas. Este ano, o projeto é transmitido entre os dias 8 e 12 de novembro, às 11 horas nas redes sociais do O POVO e da rádio O POVO/CBN, e às 16 horas na rádio O POVO/CBN. As entrevistas também estarão disponíveis no site do especial.

Confira os participantes desta edição:

Natália Pasternak (8/11)

Luiza Trajano (9/11)

Preto Zezé (10/11)

Jessé Souza (11/11)

Ricardo Galvão (12/11)

SERVIÇO

Projeto Grandes Nomes – Edição 2021

Entrevista com Luiza Trajano

Quando: Terça-feira, 9 de novembro de 2021

Onde: Nas redes sociais do O POVO, às 11 horas, e na rádio O POVO/CBN, às 16 horas

Mais informações: https://especiais.opovo.com.br/grandesnomes