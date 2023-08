Secretária dos Povos Indígenas do Ceará é a entrevistada do Grandes Nomes desta terça; confira

Juliana Alves Jenipapo, primeira a assumir a pasta dos Povos Originários no Governo do Estado, destaca importância da liderança feminina para o povo Jenipapo-Kanindé

Foi das mãos de Cacique Pequena, a primeira mulher a comandar uma aldeia no País, que Juliana Alves Jenipapo – a Cacika Irê –, recebeu seu cacicado. Hoje, Cacika Irê é a primeira secretária dos Povos Indígenas do Ceará. Sua luta e reconhecimento, no entanto, vêm de muito tempo. Por sua importância na luta dos povos indígenas, Juliana é a segunda entrevistada da 20ª edição do projeto Grandes Nomes do O POVO, que vai ao ar nas redes sociais do O POVO e na Rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 8, às 12h e às 16h, respectivamente.

Na entrevista, comandada por Neila Fontenele, com mediação da jornalista Camilla Lima, Cacika Irê conta um pouco sobre o legado de sua mãe e mestra, Cacique Pequena, sobre a missão de estar secretária e dos desafios de sua gestão, sobre demarcação de terras no Estado, além de compartilhar sua trajetória de luta e em defesa dos povos indígenas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Se tornar uma liderança feminina: isso é muito matriarcal do povo Jenipapo Kanindé. Eu tenho minha mãe, a minha mestra, a grande Cacique Pequena, que foi a minha professora, a minha precursora de luta e de vida. Ela sempre buscou me ensinar a estar dentro dessa luta, a lutar pelo nosso povo e, consequentemente, lutar também pelos outros povos indígenas do Estado a partir do momento em que ia também tendo destaque”, destaca.

A Cacika, que iniciou sua luta muito jovem, por volta dos 12 anos, foi a única dos 16 filhos que se alfabetizou. Esse passo foi fundamental para dar início à construção da sua futura liderança: “a minha mãe utilizava a seguinte justificativa para que eu pudesse andar juntamente com ela: vou levar a Juliana para a Assembleia, para o Fórum, para o Seminário, para eu poder anotar”, lembra.

“Naquela época, ela dizia que ia me levar porque, como ela não detinha esse conhecimento da leitura e da escrita e eu já sabia, eu ia escrever tudo para, quando voltasse para a aldeia, a gente tivesse mais embasamento do que tinha sido discutido. E foi assim que começou toda a minha militância, primeiramente dentro do meu povo”, completa.

Aos 14 anos, Juliana recebeu sua primeira responsabilidade: estar enquanto liderança jovem dentro do Conselho Local de Saúde do Povo Jenipapo Kanindé. “Depois, consequentemente, tendo um bom resultado, dando respaldo para essa luta, fui buscando me colocar mais à disposição do meu povo até chegar à presidência do Conselho Local de Saúde do Povo Jenipapo Kanindé”, conta.