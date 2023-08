Médico Hipólito Monte é entrevistado do Grandes Nomes nesta sexta, 11

A história recente da medicina do Ceará se confunde com a de Hipólito Monte. Com forte olhar empreendedor, o médico cirurgião é diretor-presidente do Instituto Hipólito Monte e do Laboratório Hipólito Monte, além de ter fundado, em 1991, o Hospital Monte Klinikum, referência no Estado e no Nordeste. Por suas contribuições a saúde, ele é o quinto e último entrevistado da série Grandes Nomes. A entrevista, conduzida pelos jornalistas Nazareno Albuquerque e Neila Fontenele, vai ao ar nas redes sociais do O POVO nesta quinta-feira, 10, às 12h, e na Rádio O POVO CBN, às 16 horas.

Hipólito conta que desde muito cedo sabia que queria fazer medicina, “mas que só queria saber de cirurgia, de ser cirurgião”. No entanto, ele considera que a veia empreendedora também é um destaque em sua trajetória. “Gosto de estar sempre mutante, em uma mutação que traga pontos positivos para toda a comunidade”, completa. E foi essa sede de mudança que o fez decidir criar, ainda jovem, o Hospital Monte Klinikum, fundado em parceria com o empresário e investidor José Otoch.

Em entrevista ao O POVO, o médico reflete sobre o cenário da saúde na Capital. “Fortaleza é uma cidade onde se fala muito bem de turismo, no Ceará todo o turismo é muito bom. Mas não se fala em saúde, né? O único hospital grande que Fortaleza teve foi o Monte Klinikum, que eu fiz”, destaca.

Após um cenário de desafios, o centro médico foi vendido. Mas engana-se quem acha que Hipólito deseja se afastar do empreendedorismo e da gestão. Hoje, além do instituto e do laboratório que levam seu nome, ele planeja um novo complexo de saúde, a ser inaugurado nos próximos dois anos.

A “cidade de saúde” terá 30 mil m², mais que o triplo da atual estrutura do Monte Klinikum, reforça. E, apesar de investir fortemente na tecnologia – essencial para avanços científicos –, terá como foco maior o capital humano. “Eu vou contratar médicos de verdade. Não vou contratar diplomas, eu vou contratar caráter, que é uma coisa difícil de se encontrar”, afirma. E acrescenta: “Se a medicina ficar apenas olhando para a tecnologia, não dá. A medicina é humanitária”.

Sobre Hipólito Monte