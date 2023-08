Colecionando palavras: escritor Lira Neto é entrevistado no Grandes Nomes desta quinta-feira, 10

Autor de obras como a trilogia “Getúlio”, “Maysa: só numa multidão de amores” e “Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão”, Lira Neto é um dos principais biógrafos do Brasil. Nascido na Capital, se viu íntimo das palavras ainda na infância, quando descobriu os livros de Monteiro Lobato em meio a um quadro de sarampo. O caminho até chegar ao jornalismo foi longo, com duas faculdades interrompidas e outros vários ofícios desenvolvidos. Mas a trajetória “errática” acabou por levá-lo a uma carreira de sucesso na escrita, consagrada por diversos prêmios literários, entre eles quatro Jabuti.

Pela relevância de suas obras na literatura brasileira, o jornalista é o quarto entrevistado da série Grandes Nomes do O POVO. A entrevista, conduzida pelas jornalistas Neila Fontenele e Daniela Nogueira, vai ao ar nas redes sociais do O POVO nesta quinta-feira, 10, às 12h, e na Rádio O POVO CBN, às 16 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lira Neto conta que, desde criança, tinha “necessidade de conviver com a palavra”. Ele lembra que, ainda pequeno, resolveu ler o dicionário do A ao Z porque gostava de “colecionar palavras”, anotando as que lhe pareciam mais sonoras ou que tinham significados inusitados. Alguns anos mais tarde, começou a cursar as faculdades de Letras e Filosofia, mas só foi se encontrar profissionalmente perto dos 30 anos, quando decidiu cursar Comunicação Social com habilitação em Jornalismo.

Antes de migrar das páginas de jornal para os livros, Lira trabalhou por uma década no Grupo de Comunicação O POVO, onde atuou como repórter, editor e Ombudsman. “É um orgulho imenso fazer parte desse projeto, uma vez que eu sou cria da casa, né?”, destaca.

Foi justamente nessa época, em meados dos anos 80, que começou a se interessar pela escrita biográfica. Em meio a uma pesquisa para uma reportagem sobre o impacto da epidemia de varíola no Ceará, percebeu que o material era tão extenso que rendia um livro. “Nós aproveitamos o gancho jornalístico da epidemia de dengue em curso para falar sobre a epidemia de varíola em um caderno especial. Foi aí que eu descobri o meu primeiro biografado, o Rodolfo Teófilo”, explica.

A pesquisa resultou no livro “O poder e a peste: a vida de Rodolfo Teófilo”, publicado pela Edições Fundação Demócrito Rocha (EDR). “O Rodolfo, a partir dali, foi um personagem que também definiu alguns rumos nas minhas escolhas entre os biografados. Para mim, biografado bom é um biografado que tenha vivido uma vida cheia de altos e baixos, cheio de vitórias e fracassos, êxito e derrotas”, completa.