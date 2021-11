Sociólogo Jessé Souza fala sobre elite, classe média e racismo na série Grandes Nomes

A programação da série "Grandes Nomes, Grandes Entrevistas" continua com o terceiro convidado, Preto Zezé. O presidente nacional da Central Única das Favelas (Cufa) fala sobre a luta pela igualdade racial e as consequências devastadoras da pandemia na população mais vulnerável. A transmissão ocorre hoje, 10, às 11h nas redes sociais do O POVO e da Rádio O POVO CBN e às 16h na rádio O POVO CBN FM 95.5. A entrevista também estará disponível no site do especial (clique aqui).

Preto Zezé também é CEO e fundador do Laboratório de Inovação Social (LIS), além de ser rapper, empresário, produtor cultural, consultor para governos e empresas e autor dos livros "Selva da Pedra: a Fortaleza Noiada" (2014) e "Das Quadras Para o Mundo" (2019).

O “ex-lavador de carros que se tornou líder de agendas positivas e potentes pelas favelas do mundo”, como se descreve, traz ao debate os problemas sociais e raciais enfrentados pelo Brasil. Usando sua trajetória como exemplo, questiona: “Onde poderíamos estar se não fosse pelas desigualdades?”.

Olhando para as consequências da pandemia na população, Preto Zezé acredita ser emergencial construir uma política pública com os municípios, estados e a união para combater as crises estruturais que já existiam no País e foram agravadas pelo contexto do vírus. “A fome não é só uma dor física, ela afeta nossa crença em sociedade, quebra os poucos contratos sociais que a gente fez de convivência coletiva, ameaça conquistas civilizatórias. Diante do País que mais produz grãos, as pessoas passarem fome não é falta de dinheiro nem de comida, é falta de política”, expõe.

Já sobre a luta contra o racismo, o ativista demonstra mais otimismo. Para Preto Zezé, esse debate encontra cada vez mais espaço na sociedade por meio da publicização dos casos de racismo, o que permite que o assunto saia das sombras e seja visto por todos. “Essas questões transbordaram os debates que antes pareciam ser só do movimento negro. Isso é novo e não tem como frear”, aponta.

"Grandes Nomes, Grandes Entrevistas"

"Grandes Nomes, Grandes Entrevistas" é uma série de entrevistas que o Jornal O POVO realiza há 20 anos, com personalidades relevantes nas mais diversas áreas. Este ano, o Grandes Nomes é transmitido entre os dias 8 e 12 de novembro, às 11h nas redes sociais do O POVO e da Rádio O POVO CBN, e às 16h na Rádio O POVO CBN FM 95.5. As entrevistas também estarão disponíveis no site do especial. Os nomes participantes são: Natália Pasternak (8/11), Luiza Trajano (9/11), Preto Zezé (10/11), Jessé Souza (11/11) e Ricardo Galvão (12/11).

