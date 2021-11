Último convidado da série de entrevistas Grandes Nomes é diretor exonerado do Inpe, Ricardo Galvão

O especialista faz análises sobre o Governo e opina sobre a situação brasileira na preservação ambiental. A transmissão ocorre hoje, 12, às 11 horas, nas redes sociais do O POVO, e às 16 horas na rádio O POVO/CBN. A entrevista também ficará disponível no site do especial

Para encerrar a série de entrevistas Grandes Nomes, Grandes Entrevistas, o convidado é o físico e engenheiro Ricardo Galvão, que ganhou maior notoriedade após ser exonerado do cargo de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) após desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro. A transmissão ocorre hoje, 12, nas redes sociais do O POVO e da Rádio O POVO CBN, às 11h, e na rádio O POVO CBN FM 95.5, às 16h. Essa e as demais entrevistas estão disponíveis no site do especial.

Ricardo Galvão é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP) e foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em agosto de 2019, o especialista foi exonerado desse cargo após defender os dados captados por satélites e disponibilizados pelo Inpe que mostravam uma aceleração preocupante no desmatamento da Amazônia. Na época, o presidente Jair Bolsonaro desacreditou tais informações e afirmou que Ricardo deveria estar a "serviço de alguma ONG".

Ainda em 2019, a revista científica Nature listou Galvão como o primeiro na lista das dez pessoas mais importantes para a ciência, devido ao seu posicionamento em defesa da ciência contra as críticas de Bolsonaro. Este ano, o físico foi reconhecido pela Associação Americana para o Avanço da Ciência com o Prêmio da Liberdade e Responsabilidade Científica.

Para Galvão, o governo Bolsonaro já negligenciava questões como o aquecimento global e o meio ambiente mesmo antes da posse. “Esse governo tem essa atitude negacionista. Esse negacionismo é uma pseudociência intencional que procura, através das mídias sociais, atacar dados científicos e construir teorias de conspiração, não só em relação ao desmatamento, mas em relação a toda ciência brasileira”, aponta o físico e engenheiro durante entrevista ao Grandes Nomes.

Outro ponto lamentado por Galvão é a perda de respeitabilidade brasileira nesse assunto. “A respeitabilidade dos cientistas continua, mas, infelizmente, não a respeitabilidade do País com relação ao meio ambiente. Isso é muito triste. Nós éramos muito citados, mas não somos mais. Colegas do exterior lamentam a falta de protagonismo do Brasil”, explica.

Grandes Nomes

Grandes Nomes, Grandes Entrevistas é uma série de entrevistas que o Jornal O POVO realiza há 20 anos, com personalidades relevantes nas mais diversas áreas. Este ano, o Grandes Nomes é transmitido entre os dias 8 e 12 de novembro, às 11h nas redes sociais do O POVO e da Rádio O POVO CBN, e às 16h na Rádio O POVO CBN FM 95.5. As entrevistas também estarão disponíveis no site do especial. Os nomes participantes são: Natália Pasternak (8/11), Luiza Trajano (9/11), Preto Zezé (10/11), Jessé Souza (11/11) e Ricardo Galvão (12/11).

